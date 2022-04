Il grande fratello fiscale | #4WD

Il fatto che nella confusione generale della guerra in Ucraina, del Covid e del caro vita il livello di distrazione dell’italiano medio rispetto alle attività di governo locale e nazionale aumenti sempre di più, sta consentendo al Governo Draghi di adottare in modo più silente e indisturbato che mai una serie di provvedimenti sempre più aberranti.

Al record di tasse e all’inflazione galoppante, si è aggiunto anche una sorta di nuovo “grande fratello” fiscale per le imprese. Infatti, Draghi e compagni stanno per introdurre una norma per controllare gli incassi delle attività commerciali attraverso il Pos.

Un rapporto di sudditanza tra Stato e cittadini che non si attenua, anzi, continua ad aggravarsi in un momento in cui, in realtà, ci sarebbe veramente bisogno di scelte rispettose del momento difficilissimo in cui il nostro tessuto economico nazionale si trova ormai da troppo tempo. Ancora non abbiamo notizie del modo in cui si intenderà affrontare in modo serio e definitivo il caro energia e carburanti; men che meno se c’è e quando partirà una soluzione che argini definitivamente la crisi occupazionale (intesa come incapacità di molte imprese a trovare forza lavoro, a Ischia più che altrove) di cui il reddito di cittadinanza resta la causa principale.

L’ho scritto più volte: nonostante l’appello più che costruttivo di Mara Carfagna rispetto alla ricomposizione dei rapporti all’interno del centrodestra in vista delle politiche del prossimo anno (per le amministrative, salvo miracoli dell’ultim’ora, è ormai tardissimo), non avrei certo la pretesa che gli esponenti di Lega, Forza Italia e fuoriusciti vari mostrassero seriamente i denti al Presidente del Consiglio in stile Meloni rispetto ai suoi adempimenti perfettamente in linea con i dettami UE e BCE; e men che meno che gli Italiani tirassero improvvisamente fuori gli attributi in stile gilet jaunes francese. Però, amici, quanto pensate di poter stringere ancora la cinghia o aggiungerle buchi su buchi?