Il gran ritorno di “Furino”. Pasquale Capuano candidato sindaco per Forio?

L’ingegnere foriano, ex consigliere di Franco Regine e ben saldo direttore ai lavori con Donato Di Palo è il nuovo candidato sindaco della maggioranza? E Davide Castagliuolo? Non lo sappiamo, ma sappiamo che Pasquale sta chiamando i vecchi compagni di “politica” provando a farli desistere dalla firma con Stani Verde. La confusione della maggioranza di Forio, purtroppo, è sempre più in vista. Sembra un remake di 10 anni fa. Quelli al potere che implodono.

“Furino”, compagno di università di Giosi Ferrandino, dovrebbe essere l’anti Stani e dovrebbe riuscire ad “appaciare” la rabbia di Michele Regine, la “cazzimma” di Gianni Materese e il mal di pancia degli altri consiglieri comunali che, nell’incontro con Giacomo Pascale, avevano anche dettato una regola: fuori dalla liste sia Mario Savio sia Francesco Del Deo.

L’impatto della nascita della coalizione “Insieme per Forio” ha spinto Del Deo a passi estremi? Ad una corsa verso Mezzocammino? Chissà che nei divanetti de Le Querce, si sia scritto una pagina della campagna elettorale di Forio.