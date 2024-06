Il gozzo Janara e la regata storica per la Festa del Porto

Il suo profilo, riconoscibile anche in controluce, ha incantato tutti al suo ingresso nel nostro porto di Ischia. Il suo equipaggio, rigorosamente appartenente all’associazione Vela Latina Monte di Procida ci ha incantato con i racconti della recente vittoria presso la tappa della Regata di Saint-Tropez e dei tanti progetti di riqualificazione ambientale e recupero dell’arte della vela e delle professioni del mare, con l’aggiunta della scintilla dell’avventura per la successiva tappa verso Gaeta.

Janara, il gozzo a vela latina i cui colori richiamano la Palinuro e l’Amerigo Vespucci, con le quali è gemellato in virtù anche il discorso della formazione dei giovani “marinai” è stato il protagonista di un appuntamento organizzato dagli amici della Lega Navale Isola d’Ischia presso la storica sede ad Ischia Porto.

Con vista sul nostro magnifico porto, e il Castello Aragonese in lontananza, vi è stata così la presentazione della manifestazione che caratterizzerà la Festa del Porto di quest’anno, nei 170 anni dalla sua apertura ad opera dei Borbone.

“Sarà un anniversario molto importante e ricco di novità – ha introdotto il vicepresidente della LegaNavale isolana, Filippo d’Arrigo – sarà una vera e propria festa all’insegna del mare. Tutto si svolgerà il 14 e 15 settembre quando avremo varie imbarcazioni, sia a vela latina che storiche, che prenderanno parte ad una regata che segna un po’ l’inizio della stagione autunnale di gare. Voglio sottolineare che il giorno 15 sarà una festa aperta a tutti gli appassionati del mare e della vela, mentre poi, il 17 settembre, vi sarà il vero anniversario, con la realizzazione di vari eventi e appuntamenti, che non sveliamo ma che sono davvero da non perdere”.

Il nostro porto, perfettamente circolare, rappresenta una unicità del Mediterraneo.

“Con il porto svuotato dalle imbarcazioni – aggiunge Franco Buono, past president – il porto di Ischia diventa un po’ come uno stadio della vela, una arena in cui svolgere bellissime ed uniche attività. Una festa particolare che può essere realizzata in pochissimi porti al mondo e Ischia è uno di questi”.

“La passata edizione ha visto la partecipazione di circa 30 imbarcazioni, quest’anno contiamo di superare questo numero coinvolgendo sempre più realtà come gli amici di Vela Latina Monte di Procida e non solo. Ringrazio l’equipaggio di Janara per aver fatto questo passaggio su Ischia prima di prendere il mare verso Gaeta e li aspetto alle prossime iniziative” conclude D’Arrigo.

Due giorni all’insegna del mare, il 14 e 15 settembre, che si candidano ad essere appuntamenti fissi del calendario velico nazionale, con tutte le carte in regola per crescere di anno in anno. Appuntamento quindi a settembre per rivedere Janara nel nostro Porto e per maggiori dettagli sull’atteso 170mo anniversari dell’apertura del Porto di Ischia.