Il Governo che verrà. Presto | #4WD

Le moderate indiscrezioni che stanno accompagnando la formazione del nuovo Governo di centrodestra non sembrano risentire delle solite azioni di disturbo degli avversari. E sebbene, come si sa, essi non sono annidati solo tra le forze sconfitte ma anche in quel gruppo di irriducibili giornalisti, opinionisti e pseudo-vip che continuano ad esporsi a favore di un infruttuoso quanto controproducente disegno di demonizzazione dell’avversario, una notevole inversione di tendenza comincia ad aleggiare.

Da cosa me ne accorgo? Dai primi commenti cautamente a favore di Giorgia Meloni, provenienti in alcuni casi da persone insospettabili, tipo Adriano Celentano, notoriamente grillino; o, addirittura, da esponenti del PD rimasti fuori dal Parlamento. Come Tommaso Cerno, unico ex senatore dichiaratamente gay, che ha fortemente condannato l’emarginazione dal suo partito anche in seno alla redazione del DDL Zan, definendo “omofobi” i suoi stessi colleghi dem.

L’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento nazionale, a cavallo del 13 ottobre, sono dietro l’angolo e rappresenteranno il primo passo di questo nuovo cammino a trazione FdI-Lega-FI-NM. Ma l’attesa è per i nomi del prossimo esecutivo, quelli che dovranno rispettare gli impegni di Meloni, Salvini e Berlusconi già nell’ambito dei primi fatidici cento giorni. Non a caso, i contatti tra la Meloni e Draghi sono già in corso e non si esclude la possibilità di orientamenti congiunti su provvedimenti da adottare nelle more del prossimo insediamento a Palazzo Chigi, oltre alle dichiarazioni ufficiali della futura premier sulle soluzioni serie ed indifferibili da adottare per affrontare emergenze come il caro energia. E non solo.

Chissà, forse anche i nuovi esponenti della minoranza avranno preso coscienza dei gravissimi problemi incombenti a cui, nel corso della loro costante presenza nei governi tecnici, non sono stati in grado di trovare soluzioni preventive. O è solo la nascita di un nuovo Partito Democratico quel che più importa per sentirsi vivi. Il Paese attende fiducioso!