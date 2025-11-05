Il Governo approva il Disegno di Legge per le isole minori. Ambrosino: “Abbiamo chiesto fondi per il risanamento dei costoni”

Un passo importante verso il riconoscimento delle esigenze delle piccole isole italiane è stato compiuto nei giorni scorsi con l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del Disegno di Legge per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri. Il provvedimento, proposto dai Ministri per gli Affari regionali, per la Protezione civile e le Politiche del mare, intende rispondere in modo strutturale alle specificità e alle fragilità che da decenni caratterizzano la vita quotidiana e lo sviluppo socio-economico di queste realtà insulari.

Il testo di legge, che ora passerà all’esame del Parlamento, riconosce la condizione insulare come un fattore oggettivo di svantaggio e pone al centro della strategia pubblica una visione di sviluppo sostenibile, basata su coesione sociale, salvaguardia ambientale e innovazione territoriale. Si tratta di un cambio di paradigma significativo: da territori marginali e spesso relegati a una logica emergenziale, le isole minori diventano spazi da valorizzare con strumenti dedicati, risorse specifiche e una governance multilivello.

Tra le misure più rilevanti contenute nel DDL figura la creazione di un Fondo per lo sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria progressivamente crescente fino al 2028. Il fondo avrà il compito di sostenere investimenti in infrastrutture, servizi essenziali, protezione ambientale e innovazione tecnologica, secondo progetti integrati e coerenti con i fabbisogni locali.

A supporto di questa strategia, viene introdotto il Documento Unico di Programmazione delle Isole Minori (DUPIM), uno strumento operativo e di governance che consentirà a Comuni, Regioni e Stato di coordinare politiche e investimenti secondo una logica sinergica. Il DUPIM rappresenta un’importante novità per superare la frammentazione degli interventi pubblici e garantire maggiore efficacia nella gestione delle risorse.

Secondo il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, il disegno di legge rappresenta “una risposta concreta e attesa da tempo alle istanze dei sindaci e delle comunità residenti nelle isole”. Lo stesso Musumeci aveva assunto l’impegno pubblico di lavorare a una legge organica durante gli Stati Generali delle isole minori, svoltisi a Lipari nell’autunno scorso.

Il DDL affronta anche le principali criticità strutturali delle isole minori: l’accesso ai servizi sanitari e scolastici, la mobilità interna ed esterna, la gestione dei rifiuti e l’approvvigionamento energetico. Per incentivare la presenza stabile di personale qualificato, è prevista una corsia preferenziale nelle graduatorie per i dipendenti pubblici del comparto sanità e istruzione che scelgono di lavorare in queste aree, spesso penalizzate da carenze di organico e difficoltà logistiche.

Sul fronte della mobilità, il Governo si impegna a garantire maggiori tutele per i trasporti marittimi, considerati servizio pubblico essenziale. In tema ambientale, sono previste iniziative per migliorare l’efficienza energetica, incentivare le rinnovabili e gestire in modo sostenibile i rifiuti, in linea con gli obiettivi climatici europei.

Il disegno di legge dedica inoltre uno spazio rilevante al tema del turismo sostenibile, consapevole del ruolo cruciale che questo settore gioca nell’economia delle isole minori. Tuttavia, il Governo intende evitare fenomeni di sovraffollamento e stagionalità estrema, promuovendo un modello di fruizione più equilibrato e rispettoso delle risorse naturali e culturali.

Per questo motivo, il Ministero del Turismo ha annunciato uno stanziamento di 6 milioni di euro nel triennio 2026–2028, destinato a finanziare percorsi di formazione e affiancamento tecnico per i Comuni insulari. L’obiettivo è rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, spesso sottodimensionati, e supportarli nella progettazione di iniziative turistiche in chiave sostenibile.

Tra le reazioni più significative all’approvazione del disegno di legge, spicca quella del sindaco di Procida, Dino Ambrosino, che ha voluto sottolineare l’importanza del provvedimento per le comunità locali. Le sue parole, pronunciate a margine della notizia, fotografano con chiarezza lo spirito e le attese dei territori:

“Il Consiglio dei Ministri la scorsa settimana ha approvato un Disegno di Legge per le isole minori. La proposta è stata curata in modo particolare dal Ministro Nello Musumeci, che aveva preso questo impegno nel corso degli Stati Generali a Lipari.

Accogliendo quanto avevano chiesto i sindaci, il Governo sosterrà varie misure di tutela: progressioni nelle graduatorie per i dipendenti di istruzione e sanità che scelgono le isole, maggiori risorse per gli investimenti, tutele per i trasporti marittimi. Si riconosce la necessità di aiutare chi abita in queste zone disagiate.

Per quanto ci riguarda, dedicheremo tutte le risorse supplementari alla messa in sicurezza dei costoni. Per Procida si tratta dell’emergenza numero 1, per cui c’è bisogno di almeno 20 milioni di euro. Ora la parola passa al Parlamento, speriamo in una approvazione veloce della nuova legge per metterci all’opera e restituire alla comunità altri spazi pubblici da fruire.” Le parole del primo cittadino sintetizzano bene l’urgenza di intervenire su questioni concrete e non più rinviabili. A Procida come in altre isole minori, la fragilità idrogeologica rappresenta una minaccia reale alla sicurezza e alla vivibilità del territorio. La possibilità di accedere a fondi strutturati, con una visione di lungo periodo, segna un punto di svolta.