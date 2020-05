Il Giudice di Pace si blinda

Paolo Mosè | Di fatto il Giudice di Pace viene blindato. Con una disposizione che porta la firma generica «Ufficio del Giudice di Pace», in cui si stabiliscono i rapporti che debbono intercorrere, in ossequio alla sicurezza sanitaria di tutti gli operatori di questo ufficio. E si chiede espressamente di limitare al massimi l’accesso in cancelleria e in caso emergenziale di prenotarsi con l’invio di una Pec o mail per ricevere subito dopo il giorno e l’orario dell’appuntamento.

Una disposizione che non è stata del tutto digerita dall’Associazione Forense, che comunque per il tramite del suo presidente Gianpaolo Buono ha cercato di trovare una mediazione, in quanto le “imposizioni” riportate nel documento del Giudice di Pace generico sono molto strette. E questa disposizione è in vigore da ieri. Che cosa si dice, in sostanza? Partiamo dalle prenotazioni per l’accesso in cancelleria, di cui dovrà «Nella prenotazione dovranno essere specificati l’oggetto e la motivazione per la quale si richiede l’accesso in Cancelleria.

Le richieste copie atti dovranno indicare il soggetto richiedente, il numero dell’atto richiesto e numero di ruolo generale, numero copie richieste, tipo di copie richieste e l’eventuale nominativo del delegato al ritiro.

Le richieste/prenotazioni incomplete, prive della motivazione e/o dell’oggetto, o inoltrate al di fuori dell’orario indicato non saranno prese in considerazione e saranno automaticamente cestinate.

La Cancelleria indicherà la soluzione migliore, evadendo, se possibile, la richiesta in via telematica, oppure indicando, al richiedente, il giorno e l’orario in cui dovrà recarsi in Ufficio. Qualora il richiedente non si presenti nel giorno e/o nell’ora indicati dall’Ufficio, decadrà automaticamente dalla sua prenotazione originaria e dovrà inviare, via e-mail, una nuova prenotazione.

Rilascio/ritiro copie atti (sentenze, decreti ingiuntivi, copie di verbali d’udienza, certificati di mancata iscrizione a ruolo): I giorni nei quali avverrà il rilascio/ritiro copie atti saranno il martedì ed il giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, presso la prima stanza sita al piano terra del Palazzo di Giustizia (sede Associazione Forense dell’Isola d’Ischia)».

E il ritiro degli atti potrà avvenire anche tramite «Il delegato, previa prenotazione via e-mail, all’indirizzo gdp.ischia@giustizia.it, dovrà presentarsi in Cancelleria, nel giorno e nell’ora indicato nella e-mail di risposta, munito di delega scritta e stampata, contenente tutti i necessari riferimenti, e dovrà controfirmare e datare la delega, che resterà in Cancelleria, ad avvenuto ritiro degli atti».

LA NOTA DELL’ASSOFORENSE

A questa “definizione particolare” si aggiunge la risposta dell’Associazione Forense. La quale in poche battute cerca di trovare un punto d’incontro spiegando comunque che questo possibile “accordo” non potrà andare oltre il 4 giugno prossimo, data che viene richiamata anche dal presidente della Corte di Appello, che di fatto ha bloccato tutte le attività inerenti al Giudice di Pace. Ma dopo questo passaggio essenziale, si passa alla collaborazione nella parte in cui si evidenzia che «Sarà necessario stabilire, in ogni caso ed a solo titolo esemplificativo, che la richiesta di accesso, pur potendo avvenire “a mezzo prenotazione”, dovrà essere evasa tempestivamente per non vanificare l’esercizio delle facoltà difensive al difensore. Lo stesso dovrà avvenire per il rilascio copie, in caso di sussistenza di ragioni particolari od eccezionali.

Quanto alla attività di ritiro copie, la Associazione forense è senz’altro disponibile ad agevolare gli interessi degli Associati, ma le generalità del delegato potranno essere fornite senza alcun preavviso, anche al momento del ritiro».

Dando un nominativo di un proprio rappresentante del direttivo che si sobbarcherà di tutte le richieste, del ritiro di atti degli avvocati che avranno in questo periodo necessità di rapportarsi con la cancelleria del Giudice di Pace: «Il Direttivo auspica l’inizio di un fecondo e fruttuoso confronto con il Personale di cancelleria per la ricerca di soluzioni quanto più condivise, che abbiano come unica o prevalente finalità il funzionamento degli uffici.

Sempre in una ottica di collaborazione, ma soprattutto di tutela degli Associati, il Direttivo propone ed individua nel Consigliere Alberto Morelli il Collega che potrà operare come delegato di chiunque tra gli Associati dovesse avere interesse allo svolgimento di adempimenti di cancelleria del GDP (che potrà essere contattato anche per le vie brevi)».

Ed infine informando tutti i propri iscritti sulla possibilità di accesso alla struttura giudiziaria sottolineando che sussistono ancora delle limitazioni: «Il Direttivo ricorda che, a partire dal 12 maggio 2020, resterà vietato l’accesso alle aule di udienza del palazzo di giustizia di Ischia, seguendo, almeno in questa fase, lo svolgimento delle udienze presso la locale sezione del tribunale, in via esclusiva, la modalità scritta».