Il giudice: Area srl non può riscuotere ad Ischia. Ipoteca annullata: “documenti disordinati e incompleti”

Dopo le pronunce favorevoli agli avvocati Carmine e Raffaele Bernardo degli anni scorsi, arrivano nuove decisioni sfavorevoli per AREA srl. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 21, ha depositato il 4 agosto 2025 le motivazioni della sentenza n. 14054/2025 con cui ha annullato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dalla società di riscossione per tributi comunali riferiti a Ici 2009-2010 e Tari 2014.

L’udienza si era tenuta il 7 luglio e il dispositivo n. 12707/2025 era stato pubblicato il 9 luglio: un percorso scandito in tempi rapidi che culmina in un nuovo stop alle pretese dell’agente privato incaricato dal Comune di Ischia.

Il Collegio, presieduto dalla dott.ssa Felicita Pugliese, con i giudici Ricci e Ciardiello, ha accolto il ricorso della contribuente assistita dall’avvocato Gianluca Di Maio, ritenendo innanzitutto insussistente la legittimazione di AREA srl a emettere l’atto impugnato. Secondo i giudici, la convenzione del 2019 con cui il Comune di Ischia avrebbe affidato il servizio di accertamento, riscossione—anche coattiva—e contenzioso, risulta sottoscritta dal solo dirigente del settore Entrate e Tributi, in assenza di una delibera del Consiglio comunale, e non consta alcuna formula di rinnovo oltre il 31 dicembre 2019. Alla luce dell’articolo 42 del Tuel, dell’articolo 52 del d.lgs. 446/1997 e dell’articolo 3 del d.lgs. 112/1999, una siffatta convenzione non può legittimare l’affidamento a terzi di funzioni così incisive, sicché l’atto di AREA difetta del necessario presupposto di legittimazione.

Sul piano procedurale, la Corte ha rilevato inoltre la carenza di prova della regolare notificazione degli atti prodromici, con particolare riferimento all’avviso di accertamento del 2019. La documentazione versata in atti da AREA è stata definita “disordinata e incompleta” e non dimostra l’invio della cosiddetta “CAN”, la seconda raccomandata informativa dovuta quando la prima non viene consegnata personalmente al destinatario ma a persona diversa, come un addetto alla casa. Richiamata anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 23194 del 27 agosto 2024), la mancanza di prova di tale adempimento ha comportato la nullità degli atti presupposti e, per derivazione, della stessa comunicazione di iscrizione ipotecaria.

Ne discende un duplice effetto: da un lato il riconoscimento, in questo caso concreto, dell’illegittimità della pretesa; dall’altro l’emersione di un principio destinato a fare scuola nei contenziosi analoghi che toccano l’Isola d’Ischia. Se l’affidamento del servizio non passa dal Consiglio comunale, gli atti di riscossione firmati dall’agente privato possono essere travolti.

E quando la “filiera” delle notifiche non è dimostrata in modo puntuale—compresa la CAN—anche il profilo procedurale diventa un fattore dirimente. Gli effetti pratici potrebbero essere rilevanti: diverse ingiunzioni e misure esecutive già emesse potrebbero ora essere rimesse in discussione, con possibili ricadute sul bilancio dell’ente locale.

La Corte ha regolato le spese secondo soccombenza, liquidando 500 euro oltre contributo unificato, Cpa e Iva, con attribuzione al difensore antistatario. Un epilogo che, nella sua essenzialità, sottolinea la nettezza del convincimento del Collegio e si inserisce nel solco delle più recenti battaglie legali che stanno ridisegnando il perimetro della riscossione sul territorio ischitano.