Il giudice Alberto Capuano torna libero

Paolo Mosè | Il tribunale del riesame di Roma ha revocato gli arresti domiciliari per il giudice Alberto Capuano, il cui processo è in una fase avanzata con l’escussione in toto dei testi del pubblico ministero. Il dibattimento riprenderà a settembre. I giudici della “libertà” hanno accolto l’appello presentato dai suoi difensori di fiducia, gli avv. Alfonso Furgiuele e Alfredo Sorge, ed hanno applicato nei confronti dell’imputato il solo obbligo di dimora nel comune di Napoli. Una decisione che era attesa da tempo dal collegio difensivo, anche in relazione a ciò che finora è emerso durante il processo, che ha ridimensionato alcuni episodi che erano stati al centro e posti in rilevanza dal giudice per le indagini preliminari che aveva firmato l’ordine di arresto del collega napoletano. Una decisione che è stata alquanto dibattuta in camera di consiglio, ove è stato posto soprattutto il corposo affievolimento delle esigenze cautelari. Anche in relazione alla circostanza che il processo, per quanto riguarda le prove dell’accusa, si è concluso. Infatti a settembre si riprenderà con l’inizio della sfilata dei testimoni della difesa. Un numero corposo e che tenderà a dimostrare che da parte del giudice della sezione distaccata di Ischia non c’è mai stata alcuna richiesta di natura illecita, né forzature grazie al ruolo ricoperto nell’ambito della magistratura, di non aver mai avuto contatti con colleghi della Corte di Appello chiamati a giudicare nei confronti di un attuale coimputato, taleLiccardo.

I difensori si ritengono assai soddisfatti della decisione ed iniziano ad evidenziare che questa vicenda che ormai si trascina dal luglio 2019 inizia a chiarirsi, a diradare le nubi tempestose che si erano addensate sulla figura del giudice Capuano. E lo dicono a chiare lettere nella nota inviata, che serve anche ad annunciare che la stessa Suprema Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla vicenda e che ha il sapore di rivisitare la posizione processuale e soprattutto investigativa legata all’eccellente imputato che si è ritrovato in una vorticosa inchiesta della procura della Repubblica di Roma che ha visto il sostituto Varone coordinare le attività della Squadra Mobile della capitale sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Ielo.

Ieri la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso degli avvocati Furgiuele e Sorge su ciò che aveva deciso il tribunale del riesame nel gennaio scorso, e precisamente il 20, quando vennero concessi gli arresti domiciliari a Capuano. I giudici di legittimità hanno ritenuto che quella ordinanza dovesse essere nuovamente rivisitata, approfondita disponendo l’annullamento con il rinvio ai giudici della “libertà” della capitale affinché venga discussa la revoca delle ulteriori misure cautelari che erano al momento della discussione in piedi.

Quest’ultima decisione rende particolarmente soddisfatto il collegio difensivo, che intravede una schiarita di tutta la vcicenda che ha coinvolto un magistrato del tribunale di Napoli.