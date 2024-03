Il giallo di Antonella tra tanti dubbi, poche certezze e qualche fake news

Mentre si ascoltano ore chiacchiere in libertà e ricostruzioni di una possibile “CSI Succhivo”, gli esperti conoscitori dei corridoi della Procura di Napoli, abili ascoltatori, confermano che le indagini condotte dal pubblico ministero Giuseppe Tittiferrante, magistrato coordinato dal procuratore aggiunto, la dottoressa Simone Di Monte, continuano nella direzione dell’omicidio anche se non si esclude nessuna altra pista.

La delega affidata ai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e alla Compagnia Carabinieri di Ischia, coordinata dal Capitano Tiziano Laganà che provano a fare luce su questa storia fin dal 17 febbraio, subito dopo la richiesta d’aiuto della famiglia di Antonella, da parte del marito, il maresciallo dell’esercito, Domenico Raco. Le indagini, così come dalle prime fasi, procede nel massimo riserbo. Un’indagine che, nei giorni senza Antonella, ha visto anche l’esecuzione di diverse perquisizioni domiciliari nella zona tra Succhivo e Sant’Angelo. Tuttavia, con il passare dei giorni e con la composizione del fascicolo si inizia a sapere qualcosa di più degli elementi refertati dalla Sezione Investigazioni Scientifiche giunta in supporto ai Carabinieri di Ischia. Nelle ultime, inoltre, è emerso un ulteriore dettaglio, fino a ieri sconosciuto, che vede un laccio di gomma nero al collo di Antonella e, come sappiamo, di un sacchetto nero e di un flacone di liquido antigelo.

Dopo la scoperta del corpo, 12 giorni dopo la scomparsa della donna di Casamicciola, Antonella Di Massa, vengono fuori ulteriori dettagli destinati ad orientare le indagini. In attesa che vengano resi noti gli esiti dell’esame autoptico eseguito venerdì, dalla Procura si iniziano a scartare alcuni indizi. Le ecchimosi ritrovate sul corpo di Antonella che aveva evidenziato il medico legale, hanno perso la rilevanza delle prime ore perché ritenuti compatibili normali con la condizione di agitazione che attraversa il corpo negli ultimi minuti di vita. Nel frattempo, assumono maggiore centralità gli ulteriori dettagli fino ad ora poco conosciuti. Secondo la Procura di Napoli, infatti, il ritrovamento del laccio nero al collo di Antonella e la presenza del famoso sacchetto di plastica, così come del flacone di liquido antigelo, potrebbe rappresentare più il macabro tentativo di dissimulare un omicidio che non, invece, la risultanza di un vero e proprio suicidio. Il laccio di gomma nero non stretto e l’assenza di segni di strangolamento evidenti fanno pensare più ad un omicidio mascherato che ad un suicidio. Tuttavia, però, mentre in molti si agitano a dirci la loro o a raccogliere i pareri dei “quisque de populo” per rimediare un po’ di engagement, i Carabinieri sono impegnati nel provare a rispondere ad una delle domande più importante di altre: “dove è stata Antonella da sabato 17 febbraio fino al giorno del ritrovamento?” I militari di Ischia del Nucleo Operativo e Radiomobile, coordinati dal Luogotenente Sergio De Luca, che hanno setacciato la campagna di Succhivo senza sosta (e che, in maniera indegna, sono stati anche accusati di non aver fatto fino in fondo il loro dovere) inoltre, stanno anche provando a dare risposte ad altre domande.

Antonella ha avuto un complice che ne ha favorito la sparizione? Ha vagato per i monti riuscendo a seminare l’imponente macchina delle ricerche sfuggendo a cani ed elicotteri? Come ha vissuto in questi giorni? Dove è stata? E’ rimasta nascosta sotto gli occhi di oltre 200 persone impegnate nelle ricerche o, invece, si è allontanata dalla zona per farvi poi ritorno? In queste ore, inoltre, si prova a far chiarezza anche su un altro dettaglio di non poca importanza. E gli investigatori riavvolgo il nastro fino alle ore 12.17 di sabato 17 febbraio: era veramente Antonella il corpo che muoveva il giubbino blu? Era veramente lei a passare nei pressi dell’auto parcheggiata a Succhivo e poi, dopo, all’esterno della chiesetta? Domande che dovranno avere risposte certe e che, per le quali, però, bisogna attendere. La maggior parte delle risposte, tuttavia, le avremo solo dopo che il perito nominato dalla Procura della Repubblica avrà consegnato la sua relazione. Solo allora potremo sapere la causa e l’ora della morte di Antonella. Fino ad allora, purtroppo, siamo costretti ad orientarci sulle poche cose che si riescono a intercettare in Procura.

LE RICERCHE MAI SOSPESE

In questi giorni di caciara mediatica e di cazzari microfonati, più volte è stato rimarcato un dettaglio del tutto errato. L’approssimazione di certi opinionisti e di alcuni giornalisti che non riescono a distinguere il post facebook di un gruppo di protezione civile con un avviso ufficiale, ha permesso la diffusione di una vera e propria fake news sulle ricerche di Antonella Di Massa.

Dopo l’avvio delle ricerche partite tra il 17 e il 18 febbraio, dopo la denuncia di scomparsa da parte del marito Domenico Raco, si è messa in moto la macchina poderosa delle ricerche. Una macchina che ha visto arrivare ad Ischia diversi gruppi di protezione civile, l’impiego degli specialisti della Guardia di Finanza del gruppo Soccorso Alpino e tantissimi altri. Nelle prime ore delle ricerche, inoltre, sono stati utilizzati diversi droni ed elicotteri, militari e civili, equipaggiati di termo scanner.

Giorni intensi di ricerche che, purtroppo, non hanno dato alcun segnale di Antonella nonostante le campagne di Succhivo e Sant’Angelo siano state vivisezionate con cani molecolari e con la partecipazione di una massiccia partecipazione di volontari e militari.

Dopo un primo periodo di ricerche intensive o, per dirla in un altro modo, massive, dal coordinamento delle indagini tenuto dai Carabinieri di Ischia, sono state cambiate solo le modalità delle ricerche. È del tutto naturale che dopo 7 giorni, i gruppi di Protezione Civile lascino l’isola. È normale che gli elicotteri smettano di sorvolare le campagne di Ischia. È normale che i cani molecolari tornino alla propria base dopo aver setacciato canaloni, terreni e pollai. Da qui a dire che le ricerche siano state sospese resta la vera fakenews di questa triste storia.

Senza voler indugiare troppo su questo dettaglio, vorrei solo riportare alla mente degli isolani le polemiche nate all’indomani dei tragici eventi del 2017 e del 2022 quando abbiamo visto parcheggiato all’esterno del Capricho colonne di mezzi della protezione civile e ci siamo lamentati dei tantissimi volontari a zonzo per Casamicciola e dintorno. E abbiamo celebrato e inneggiato ai famosi “Angelo del Fango”.

IL RITROVAMENTO DA PARTE DEGLI INVIATI DI “CHI L’HA VISTO”

Francesco Paolo Del Re e Marco Monti sono due giornalisti espertissimi della materia. Due inviati della più quotata trasmissione del settore in Italia e che hanno una vastissima esperienza in caso di sparizioni. Senza voler togliere neanche un grammo del loro lavoro, tuttavia, è importante chiarire anche un altro dettaglio.

Del Re e Monti vengono inviati ad Ischia e sanno bene che dovranno coprire il primo slot della trasmissione RAI che sarebbe andata in diretta da Ischia la sera stessa. Ed è normale, scusate il passaggio forse troppo duro e cinico, che ripercorrano i passi della scomparsa e in assenza di dati ufficiali, producano del materiale idoneo alla trasmissione serale condotta da un’altra specialista della materia, Federica Sciarelli. In questo percorso, tra l’altro destinato ad intervistare un abitante della stradina, hanno ritrovato il corpo di Antonella che, nessuno ce lo leva dalla testa, è ricomparso in quel frutteto solo 24 ore prime. Uno scoop senza alcun dubbio e come si suol dire, si sono trovati “al posto giusto al momento giusto”. Un posto che come confermano diversi volontari della protezione civile ischitana, purtroppo, in bella vista. Forse anche troppo.

OGGI POMERIGGIO I FUNERALI

Questo pomeriggio, alle ore 15.00, presso il Convento dei Padri Passionisti di Casamicciola, si sono tenuti i funerali di Antonella Di Massa dopo l’esecuzione dell’esame autoptico eseguito presso l’Istituto di Medicina Legale del Secondo Policlinico di Napoli nella giornata di venerdì. L’unico atto che ci potrà dire, scientificamente, quale sia l’ora e quale sia la causa della morte di Antonella. E solo dopo la consegna della relazione da parte del perito nominato dalla Procura della Repubblica (sperando non ci siano proroghe nella consegna come accade spesso), le indagini potranno proseguire su fondamenti certi.