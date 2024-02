Il giallo di Antonella Di Massa ritrovata morta dopo 12 giorni

E’ giallo. Dopo giorni di ricerca, alle 13.00 di ieri due giornalisti della trasmissione “Chi l’ha visto”, entrando in un fondo che costeggia la stradina percorsa da centinaia di persone, ha trovato senza vita il corpo di Antonella Di Massa con tanto di giubbino blu e pelliccia bianca sul cappuccio. Lì, davanti agli occhi di tutti, visibile a tutti tanto che i Carabinieri giunti sul posto hanno fatto un cordone per impedirne la visione chiedendo ai presenti di andare dritto senza guardare.

Questa è la svolta della scomparsa della donna di Casamicciola Terme, Antonella Di Massa, che aveva fatto perdere le sue tracce sabato 17 febbraio 2024 alle 12.17, l’ora in cui il sistema di videosorveglianza della Chiesa di Succhivo ne aveva immortalo l’ultimo frame.

Una ricerca mai vana e cambiata nelle modalità operative lo scorso lunedì. Fino a ieri mattina, quando, appunto, Francesco Paolo Del Re e Marco Monti, inviati RAI ad Ischia, l’hanno trovata in un fondo a cui si accede attraverso una piccola porta in legno un po’ malandata, tra l’erba alta e le piante di arance. Un frutteto che, secondo quanto riferito a Succhivo, domenica scorsa era stato visitato dai legittimi proprietari che ne hanno colto i frutti. Un campo a meno di 300 metri dal parcheggio di Succhivo dove Antonella aveva parcheggiato la sua Fiat Panda.

Un giallo che ha coinvolto, in maniera ingiusta, approssimativa e frettolosa il lavoro svolto dai Carabinieri della Compagnia di Ischia, coordinata dal Capitano Tiziano Laganà, che hanno coordinato la macchina delle ricerche. Una macchina poderosa che ha visto l’utilizzo dei cani molecolari della protezione civile e dei gruppi regionali, del gruppo Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e l’utilizzo di diversi mezzi aerei equipaggiati con termo scanner.

Una giornata di dramma e tristezza è quella che è stata vissuta ieri dopo la diffusione della tragica notizia, che ha trovato qualche informazione in più solo dopo l’arrivo della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri che hanno esaminato il corpo della donna. Finiti i rilievi delle tute bianche dell’Arma, il pubblico ministero ha autorizzato la rimozione della salma e il trasferimento presso l’Istituto di Medicina Legale presso il Secondo Policlinico Napoli al fine di eseguire l’esame autoptico che confermerà i motivi della morte.

Con l’arrivo degli specialisti dell’Arma, tuttavia, l’ANSA Napoli ha diffuso una notizia che chiarisce i primi dettagli importanti di questa storia: la donna sarebbe morta nelle ultime 24 ore. Un dettaglio, questo, che lascia aperta ogni pista possibile nelle indagini. E non potrebbe essere diversamente se colleghiamo altri piccoli particolari. La posizione del ritrovamento che, come abbiamo detto, era ben visibile dalla strada percorsa dai tantissimi volontari e non che hanno preso parte alle ricerche e la questione tempo. E’ evidente che un corpo senza vita, da diverse ora, rilascia sicuramente degli odori che non passano inosservati soprattutto se consideriamo che è stato ritrovato all’aria aperta.

Il giallo che i Carabinieri di Ischia devono risolvere, a questo punto, si divide su due grandi filoni: il primo è sicuramente quello affidato ai medici del Secondo Policlinico che dovranno certificare le cause che hanno portato alla morte di Antonella. Il secondo, invece, è capire Antonella dove sia stata in questi lungi 11 giorni. Ha avuto qualche complice che ne ha favorito la sparizione? Come è arrivato il corpo senza vita a Succhivo? E’ morta in quel frutteto o altrove? Tante domande che meritano risposte ogni oltre ragionevole dubbio.

Il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, che è stato vicino alla famiglia fin dai primi momenti della scomparsa di Antonella, ieri pomeriggio ha diffuso un messaggio di cordoglio. “Abbiamo tutti pregato e sperato che Antonella fosse viva – ha scritto il primo cittadino – e che tornasse sana e salva dalla sua famiglia, adesso sappiamo purtroppo che non sarà così. La nostra comunità è scossa e turbata per l’epilogo tragico di questa vicenda che ci lascia sgomenti. A nome di tutta la cittadinanza di Casamicciola desidero esprimere il dolore e la vicinanza alla sua famiglia e la speranza che ora riposi in pace”

Don Gino Ballirano, il parroco della Basilica Santa Maria Maddalena, ha aggiunto: “La nostra comunità vive un’ulteriore prova, poiché piange ancora per i suoi figli. La scomparsa e la morte di Antonella oscurano il cielo sul nostro paese, ma la certezza della fede ci invita a guardare al Sole coperto dalle nubi che prima o poi ritornerà a splendere portando a tutti calore e luce. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Antonella, che con la sua semplicità e limpidezza di cuore è stata per tutti noi una stella nel firmamento di Casamicciola.”