“Il Genio di Giovanni Falcone”: Catello Maresca presenta il suo libro a Forio

Un evento di grande valore civile e culturale si terrà oggi, venerdì 20 giugno, alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare dell’Ex Municipio: il magistrato e scrittore Catello Maresca dialogherà con il pubblico per presentare il suo libro “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il Dovere”, edito da Unica Edizioni.

L’opera, che si apre con una prefazione firmata da Alessandro Siani, intende offrire un ritratto nuovo, diretto e profondo del giudice Giovanni Falcone, figura simbolo della lotta alla mafia in Italia. Maresca, già noto per il suo impegno in prima linea contro la criminalità organizzata, racconta il metodo, la visione e il senso del dovere che animavano il giudice palermitano. L’autore intende mettere in luce il “genio” investigativo e umano di Falcone, senza mitizzarlo, ma esaltando le sue doti reali: razionalità, coraggio, e senso della giustizia.

Il libro è arricchito da una citazione emblematica del giudice: “La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine.” Una frase che racchiude lo spirito della serata: la mafia può essere sconfitta, e lo si può fare solo attraverso la cultura, la memoria e l’impegno concreto delle istituzioni e dei cittadini.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere sull’eredità morale di Giovanni Falcone, in un contesto in cui la legalità non può più essere solo un principio astratto, ma una pratica quotidiana.

L’invito è aperto a tutti: cittadini, studenti, amministratori e semplici curiosi. Un’opportunità per ascoltare dalla voce dell’autore non solo aneddoti e riflessioni, ma anche un messaggio di speranza e responsabilità. La memoria di Falcone continua a vivere, anche grazie a chi, come Catello Maresca, ne diffonde il pensiero con passione e competenza.