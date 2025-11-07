Il Generale ischitano Stefano Messina insignito dell’Ordine Militare d’Italia dal Presidente Mattarella

Nella solennità del Palazzo del Quirinale si è svolta la cerimonia di consegna delle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia, conferite per l’anno 2025 in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affiancato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha premiato ufficiali e sottufficiali che si sono distinti per valore, competenza e dedizione nel servizio alla Nazione.

Tra i protagonisti dell’evento, il Generale di Divisione Stefano Messina, ufficiale dell’Esercito Italiano di straordinarie qualità umane e professionali, insignito per l’eccezionale operato svolto nel comando della Joint Task Force Lebanon – Sector West, nell’ambito dell’Operazione Leonte, tra giugno 2024 e febbraio 2025.

In uno scenario operativo estremamente delicato, segnato dall’intensificarsi del conflitto tra le Forze di Difesa Israeliane e le milizie di Hezbollah, il Generale Messina ha saputo affrontare con perizia, fermezza e visione strategica una fase di grande instabilità. Con determinazione e lucidità, ha gestito le minacce alla sicurezza del contingente UNIFIL e della popolazione civile, garantendo la piena esecuzione del mandato della missione nonostante i ripetuti attacchi alle basi delle Nazioni Unite.

Sotto la sua guida, la risposta operativa alle incursioni terrestri e agli attacchi aerei si è distinta per tempestività ed efficacia, preservando l’incolumità del personale e la funzionalità delle infrastrutture strategiche. La leadership del Generale Messina ha rappresentato un modello di equilibrio tra capacità militare e sensibilità umana, contribuendo a rafforzare il prestigio dell’Italia e delle sue Forze Armate nel contesto internazionale.

Mattarella: “Un esempio per tutti, un richiamo ai valori che lo spirito di corpo custodisce e promuove”

Nel suo intervento, il Presidente Mattarella ha aperto la cerimonia con un saluto cordiale ai Presidenti delle Camere, al Ministro della Difesa, al Primo Presidente della Corte di Cassazione, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ai vertici di Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Rivolgendosi agli insigniti, il Capo dello Stato ha ricordato che “le onorificenze al valore rappresentano il riconoscimento della Repubblica alla dedizione e alle virtù professionali messe in campo da singoli militari. Sono un esempio per tutti, un richiamo ai valori che lo spirito di corpo custodisce e promuove”.

Mattarella ha poi sottolineato come la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate debba servire da monito per le nuove generazioni “a non imboccare mai la strada della violenza e della guerra, che produce solo dolore e risentimento”. Ha ricordato i 7700 militari italiani impegnati nelle missioni all’estero, “spesso in aree lontane e complesse”, e ha espresso “riconoscenza a tutte le donne e gli uomini delle Forze Armate e al personale civile della Difesa per la lealtà, il coraggio e l’amor di Patria con cui servono la Repubblica”.

Particolarmente sentito il passaggio dedicato ai familiari dei militari: “Ringrazio i familiari che, silenziosamente, affrontano le difficoltà della distanza dei propri cari. A loro va la gratitudine del Paese.”

“Congratulazioni ai nuovi insigniti – ha concluso Mattarella – il vostro servizio alla Repubblica, la professionalità e la competenza manifestate vi hanno fatto conseguire questo importante riconoscimento. È un onore per voi, ma anche per tutte le Forze Armate, che rappresentano una presenza preziosa per la difesa dei nostri valori costituzionali.” Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il Primo Presidente della Corte di Cassazione Pasquale D’Ascola, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano, i membri del Consiglio dell’Ordine Militare d’Italia e le più alte autorità civili e militari. Insieme al Generale Stefano Messina, sono stati insigniti l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il Generale di Squadra Aerea Gianni Candotti, il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale, il Generale di Divisione Pietro Monteduro, il Generale di Divisione Giuseppe Faraglia, il Generale di Brigata Beniamino Vergori, il Primo Maresciallo Alessandro Podestà, l’Ammiraglio di Divisione Giacinto Sciandra, il Contrammiraglio Alberto Tarabotto, il Tenente Colonnello Luca Sordi, il Generale di Divisione Antonio Jannece e il Generale di Brigata Gianluca Feroce.

Prima della cerimonia, il Presidente Mattarella ha incontrato una rappresentanza di Allievi degli Istituti di Formazione Militare, sottolineando come “nelle nuove generazioni si custodisca la continuità dei valori che rendono grande la Repubblica italiana”.

Crosetto: “Il riconoscimento del valore, del coraggio, delle dedizione e dell’onore”

“Le onorificenze dell’Ordine Militare d’Italia, che oggi Lei, Signor Presidente, conferisce, rappresentano il riconoscimento del valore, coraggio, dedizione e onore di chi si è distinto nel servire lo Stato. Mi complimento con ciascuno degli insigniti: a voi guarda con orgoglio una Nazione intera. Siete guida per le nuove generazioni: persone normali che diventano esempio perché hanno saputo decidere cosa era giusto fare anche in momenti critici, scegliendo sempre il bene comune. Le mie più sincere congratulazioni: il vostro servizio alla Repubblica e la vostra devozione vi hanno portato qui oggi per ricevere un riconoscimento che ci onora tutti, me per primo come Ministro e come cittadino”. Così il Ministro Guido Crosetto alla Consegna delle onorificenze dell’Ordine Militare d’Italia

L’onorifecenza. La motivazione

Croce di “Cavaliere” dell’Ordine Militare d’Italia

Generale di Divisione

Stefano MESSINA

Ufficiale Generale di straordinarie qualità umane e professionali, al comando della Joint Task Force Lebanon – Sector West nell’ambito dell’Operazione Leonte, affrontava con perizia e fermezza un contesto operativo di estrema complessità, caratterizzato dall’intensificarsi del conflitto tra le Forze di Difesa Israeliane e le milizie di Hezbollah.

Con ferrea determinazione e visione lungimirante, gestiva le continue minacce alla sicurezza del Contingente UNIFIL e della popolazione civile, garantendo il pieno svolgimento del mandato della missione, nonostante i diversi attacchi diretti alle basi ONU.

In particolare, con lucidità e tempestività, guidava la risposta operativa a incursioni terrestri e attacchi aerei, preservando l’incolumità del personale sotto il suo comando e assicurando la tenuta delle infrastrutture strategiche. Con la sua brillante leadership e il suo straordinario operato, contribuiva ad accrescere il prestigio dell’Italia e delle sue Forze Armate in ambito internazionale.

Libano, giugno 2024 – febbraio 2025

L’onorifecenza. L’Ordine Militare d’Italia

Istituito nel 1815 da Vittorio Emanuele I come Ordine Militare di Savoia e trasformato nel 1956 nell’attuale Ordine Militare d’Italia, è la più alta onorificenza militare della Repubblica. È conferito dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, per ricompensare atti di valore, meriti eminenti e capacità di comando in ambito militare, sia in guerra che in tempo di pace.

Si articola in cinque gradi — Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce — e può essere attribuito solo a personale militare, reparti o enti delle Forze Armate. Le decorazioni sono approvate dal Consiglio dell’Ordine Militare d’Italia, presieduto dal Capo dello Stato, e rappresentano un riconoscimento che unisce valore personale e spirito collettivo, simbolo dell’impegno delle Forze Armate italiane per la pace e la difesa della Repubblica.