Il “gatto e la volpe” fregano i bambini di Ischia. Spettacolo vergogna, altro che Pinocchio!

La direzione del Cineteatro Excelsior di Ischia, rammaricata per la cattiva riuscita dello spettacolo dei burattini previsto in data odierna (domenica 2 ottobre), si scusa profondamente con la clientela che è rimasta palesemente scontenta. Ci teniamo a precisare che non si è trattato assolutamente di uno spettacolo organizzato da noi. La sala è stata semplicemente fittata a terzi. Non ci riteniamo responsabili ma sicuramente dispiaciuti dato che sono ben altri i livelli di servizio che siamo abituati a garantire alla nostra clientela” sono queste la parole della direzione del Cinema Excelsior che prova a fare chiarezza su quello che è successo in merito allo spettacolo Pinocchio l’indimenticabile che, in qualche modo, aveva anche la velleità di essere contro il bullismo.

Purtroppo, però, i ragazzini di Ischia, che in tanti aveva chiesto ai genitori di partecipare, hanno conosciuto dal vivo non Pinocchio, bensì altri personaggi della famosa favola di Collodi: il gatto e la volpe.

Uno spettacolo che gli spettatori hanno definito una vera vergogna. Senza amplificazione, senza marionette nei fatti e con un allestimento che ha il sapore della presa in giro per non dire della truffa. Man mano che lo spettacolo andava avanti la rabbia è cresciuta fino a quando alcuni hanno iniziato a lasciare la sala dell’Excelsior mentre altri hanno iniziato a richiedere il rimborso del biglietto acquistato. Purtroppo, per i piccoli di Ischia e per i loro genitori è arrivata un’amara fregatura. Proprio come nella favola.