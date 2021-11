IL FUTURO SARA’ FEMMINA #25novembre

Chiara Conti, dirigente scolastico IC Forio 1 | Gli uomini dal tempo dei primitivi e anche prima hanno sempre sopraffatto le donne. Eva nata dalla costola di Adamo è essere inferiore non sa e non può sapere e abilmente il sesso forte ha messo quello debole in scacco. Ha in modo scientifico avviato un meccanismo di sopraffazione che nel tempo ha minato l’identità della persona, la sua autostima, la sua dignità.

Come? Con la violenza fisica, economica, sociale ma anche (perché esiste) una violenza psicologica. Anche se non si vede, la violenza psicologia è qualcosa di reale, si tratta di un vero e proprio abuso emotivo; è un tipo di violenza che colpisce molte donne spesso inconsapevoli di esserne vittima. La violenza psicologica non ha un aspetto definito, i comportamenti possono variare di intensità e di frequenza, possono essere espliciti o nascosti.

Non si tratta di un singolo episodio, ma si presenta nel tempo come un comportamento ripetitivo, che caratterizza la relazione disfunzionale. Sei carina, bella, intelligente, preparata tu Donna sei un pericolo, puoi prenderti la scena, puoi far sentire piccoli uomini inadatti. E allora se non sei l’amante di quello e quell’altro devi essere osteggiata, non puoi essere superiore e comandare gli uomini… devi restare nei ranghi, non puoi essere Presidente di banche, di Governo, della Repubblica. E allora mentre gli uomini di basso livello culturale ti ammazzano perché non possono gestirti quelli colti,quelli della stanza dei bottoni, ti annullano, sviliscono, offendono.

Attivano la violenza psicologica e cercano in ogni modo di bloccarti la carriera; già, perché tu sei libera e sei Tua e usano le altre donne per farsi aiutare. Come faccio a dire tutto ciò? Tante donne subiscono queste ingiustizie ma io posso dirlo e descriverlo perché l’ho subita sulla mia pelle! Violenza psicologica che ho con forza e dignità contrastato, forte della mia superiorità culturale! Oggi dico ai giovani di non scimmiottare gli uomini primitivi e alle donne di non farsi usare specialmente per distruggere una Donna. Sarà veramente schiacciata la violenza sulle donne quando avremo in tutti i campi Donne su posti di governo. Un esempio? La Segre Presidente della Repubblica