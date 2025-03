Il futuro nel food and beverage? Forse, ma… | #4WD

Aprire attualmente un’attività di successo a Ischia è un’operazione che, per la stragrande maggioranza degli imprenditori, significa tuffarsi nel settore del food & beverage. Il motivo è semplice: l’isola, da sempre meta turistica d’eccezione, ha sviluppato un tessuto economico fortemente legato all’ospitalità e alla ristorazione. Bar, ristoranti, bistrot, lounge bar e locali per aperitivi sono in costante espansione, spinti dalle nuove mode di consumo e dall’attrattiva che Ischia continua a esercitare su turisti italiani e stranieri.

Negli ultimi anni, la tendenza all’aperitivo come rito sociale si è consolidata in tutta Italia, e Ischia non fa eccezione. Tra cocktail colorati, spritz e taglieri di salumi e formaggi, i locali che sanno offrire un’esperienza accattivante e magari un po’ di buona musica in background riescono a conquistare un pubblico sempre più vasto. L’atmosfera rilassata dell’isola, unita a panorami mozzafiato e a una crescente domanda di esperienze gourmet, ha reso il settore del food & beverage il più promettente per chi vuole investire nel commercio locale.

Tuttavia, dietro questa apparente opportunità dorata, ci sono anche aspetti meno visibili che rendono la gestione di un’attività ristorativa un’operazione tutt’altro che semplice. Uno degli aspetti più discussi è la possibilità, nel settore, di sfuggire ai rigidi controlli fiscali. A Ischia, come in molte altre località turistiche, la ristorazione offre ampi margini di elusione, grazie a transazioni spesso effettuate in contanti e a una gestione più flessibile della contabilità. Questa situazione, pur rappresentando un’opportunità per alcuni, rischia di generare squilibri nel mercato e di penalizzare chi sceglie di operare nella totale legalità.

Un altro grande ostacolo è la stagionalità del turismo. Ischia vive di un flusso di visitatori che raggiunge il picco tra maggio e settembre, con un afflusso significativo già a partire dalla Pasqua quando non cade troppo bassa. Durante questi mesi la domanda è altissima e i locali possono generare ricavi sufficienti a coprire le spese dell’intero anno. Tuttavia, con l’arrivo dell’autunno, il quadro cambia drasticamente: i turisti diminuiscono, le strutture alberghiere chiudono e il numero di residenti non è sufficiente a garantire un’attività costante. Nei mesi invernali, la maggior parte delle attività lavora esclusivamente nei fine settimana o, nel caso di Forio, con appuntamenti stile “giovedì foriano”, con un’incertezza che rende difficile programmare investimenti e assunzioni. E anche sotto tale profilo, la carenza di personale (spesso dovuta non solo agli strascichi dell’ex reddito di cittadinanza ma anche all’abitudine di molti datori di lavoro di non rispettare i patti) gioca un ruolo determinante sulla qualità del servizio offerto e sul risultato d’impresa.

Per avere successo, chi decide di avviare un’attività di ristorazione a Ischia deve quindi affrontare sfide importanti: diversificare l’offerta per attrarre clienti anche nei mesi di bassa stagione, saper gestire le risorse economiche con intelligenza senza per questo penalizzare i dipendenti e la qualità del servizio e trovare il giusto equilibrio tra legalità e sostenibilità economica. Ergo, non basta aprire un bar o un ristorante per avere successo: serve strategia, adattabilità e un pizzico di creatività per distinguersi in un mercato affollato e in continua evoluzione.