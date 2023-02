Il futuro dietro l’angolo | #4WD

Nell’incontrare tanti giovani e meno giovani disposti a lavorare al nostro bed and breakfast per la prossima stagione, ho avuto modo di conoscere alcuni profili molto interessanti che mi hanno inevitabilmente riportato in evidenza l’enorme quantità di maestranze che, negli scorsi anni, ha deciso di lasciare Ischia per trovare una propria dimensione professionale.

Preferisco, per rispetto della privacy, non nominarli con esattezza. Ma c’è chi, dopo trent’anni negli USA, ha ottenuto la cittadinanza americana pur senza sposarsi, e ora trascorrerà l’estate ad Ischia per poi ritornare a lavorare a New York nel semestre invernale. E c’è anche chi ha trascorso diciassette anni a Londra, diventando padrone della lingua inglese al punto da approdare in contesti lavorativi della ristorazione d’eccellenza, prima di decidere che Ischia meritasse ancora un po’ d’attenzione anziché essere abbandonata del tutto.

E come non ricordare, con l’occasione, che sono ancora tantissimi i direttori d’albergo ischitani a capo di importanti strutture ricettive metropolitane, specialmente nella catena NH (ma non solo), così come ottimi professionisti del food and beverage (sia di sala che di cucina) continuano a fare la spola tra Ischia, la Svizzera, la Germania, il Regno Unito e il nord Italia, compensando così alla grande sia la loro esperienza professionale sia i loro guadagni.

Verrebbe da aprire più di una semplice parentesi sull’enorme potenziale della nostra Isola che, puntualmente inespresso, costringe tantissimi a cercare fortuna e soddisfazioni altrove, ma purtroppo non è questa la sede e di certo con tale esercizio retorico ci limiteremmo alle solite discussioni accademiche che non portano a nulla di utile. È evidente, però, che qualche domanda sulla visione di paese e di sistema che dovrebbe finalmente prendere atto delle mutevoli esigenze dei tempi che cambiano dovremmo pur porcela. O veramente pensiamo di essere i depositari di una verità sempiterna secondo cui, dopo di noi… il diluvio?

Non siamo ancora pronti al futuro. Che è dietro l’angolo.