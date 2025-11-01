Il futuro del lavoro marittimo. Ieri al comune a un convegno tra sfide, formazione e nuove generazioni

Si è svolto ieri mattina, nella Sala “Vittorio Parascandola” del Municipio, il convegno sul lavoro marittimo promosso dall’Arciconfraternita del Pio Monte dei Marinai di Procida e dall’Associazione Capitani Procida, con il patrocinio del Comune. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti del settore, formatori e studenti, per riflettere sulle trasformazioni che stanno investendo il mondo marittimo e sulle prospettive per le nuove generazioni.

Il comparto marittimo è attualmente attraversato da una fase di profonda evoluzione. Le nuove tecnologie, la digitalizzazione delle flotte, l’automazione dei processi e le normative internazionali sempre più stringenti in materia di sicurezza e sostenibilità ambientale hanno ridefinito le competenze richieste ai professionisti del mare. In questo scenario, anche per i marittimi più esperti, risulta ormai imprescindibile affrontare percorsi di formazione continua e specializzazione, per restare competitivi in un mercato globale in costante mutamento.

Durante il convegno è emerso con chiarezza quanto il mestiere del marittimo non possa più fondarsi solo sull’esperienza pratica e sulla tradizione, ma richieda un costante aggiornamento tecnico e normativo. Le navi moderne sono diventate veri e propri hub tecnologici, e chi vi lavora deve saper gestire sistemi complessi, conoscere le normative internazionali, parlare lingue straniere e sapersi muovere in contesti multiculturali.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale è stato il consigliere con delega al lavoro marittimo, Carmine Sabia, il quale ha sottolineato l’importanza del settore per l’isola di Procida, storicamente legata alla tradizione della marineria. Sabia ha ribadito l’impegno del Comune a sostenere iniziative volte a migliorare l’accesso alla formazione per i giovani procidani e a creare sinergie con enti formativi e operatori del settore.

Ad aprire i lavori è stato Raimondo Lubrano Lavadera, segretario dell’Arciconfraternita del Pio Monte dei Marinai, che ha ricordato il ruolo storico dell’ente nella promozione della cultura marittima e nella tutela dei lavoratori del mare. A fare gli onori di casa è stato anche Elio Scotto di Perta, Superiore del Pio Monte, affiancato dal vicepresidente dell’Associazione Capitani Procida, Salvatore Febbraro, che ha evidenziato l’importanza di tramandare conoscenze e valori alle nuove generazioni, affinché il “saper fare” marittimo non vada disperso.

Fulcro del dibattito è stato il tema della formazione, affrontato con particolare competenza dalla professoressa Maria Salette Longobardo, preside dell’Istituto Nautico “Francesco Caracciolo” di Procida. La dirigente ha ripercorso i cambiamenti che hanno interessato l’istruzione nautica negli ultimi anni, illustrando come la scuola si sia adeguata ai nuovi standard internazionali e alle richieste del mondo del lavoro. “Oggi – ha dichiarato – formare un marittimo significa non solo insegnare a navigare, ma anche prepararlo a vivere e lavorare in un ambiente in continua evoluzione. Dobbiamo fornire strumenti culturali e tecnici che gli permettano di affrontare il cambiamento, non subirlo”.

A rafforzare questo concetto è stato l’intervento della dottoressa Maria De Lillo, direttrice di una sede di formazione specialistica proveniente dalla terraferma, che ha illustrato come la specializzazione rappresenti oggi il vero valore aggiunto per i professionisti del settore. “Non basta più avere le abilitazioni base – ha spiegato – servono competenze specifiche, aggiornamenti periodici, corsi su nuove tecnologie, sicurezza, cyber security e gestione ambientale. Solo così i nostri marittimi potranno competere con le grandi flotte internazionali”.

Tra il pubblico, composto da numerosi studenti dell’Istituto Nautico e da lavoratori del settore, non sono mancati spunti di riflessione e testimonianze dirette. In molti hanno evidenziato le difficoltà che i giovani incontrano nel costruire un percorso professionale nel settore marittimo: burocrazia complessa, costi elevati per l’ottenimento delle certificazioni, difficoltà nell’accesso ai tirocini a bordo, e un mercato del lavoro competitivo e spesso poco trasparente.

“La nostra è una corsa contro il tempo – ha raccontato uno studente – dobbiamo formarci, ottenere documenti, affrontare esami, e tutto con tempistiche che non sempre tengono conto della realtà vissuta dai ragazzi. Spesso ci si è sentiti soli, senza una guida”. Parole che hanno trovato eco negli interventi successivi, che hanno invocato una maggiore integrazione tra scuola, enti formativi, compagnie di navigazione e istituzioni, per creare percorsi più fluidi e accessibili, capaci di valorizzare i giovani talenti del mare.

Il convegno si è concluso con un appello corale: serve un nuovo patto tra le istituzioni, il mondo della formazione e l’industria marittima, per costruire un sistema che metta davvero al centro le persone. Un sistema che riconosca il valore del lavoro dei marittimi, troppo spesso dimenticato, e che sappia investire nei giovani non solo come futuri lavoratori, ma come custodi di una tradizione che guarda al futuro.

L’impegno dell’Arciconfraternita del Pio Monte dei Marinai e dell’Associazione Capitani Procida si è rivelato ancora una volta prezioso: custodire la memoria e, al tempo stesso, accompagnare il cambiamento. Un compito non facile, ma fondamentale per un’isola – e un paese – che vuole continuare a navigare.