Il futuro che sfugge | #4WD

Il guaio delle piccole comunità è che si sa tutto di tutti, ci si conosce reciprocamente anche senza frequentarsi e le notizie, belle o brutte che siano, diventano subito di pubblico dominio.

Domenica scorsa, la scomparsa del giovane ventinovenne Luigi Trani, prima che il giro del web, ha invaso le case e le coscienze di tante famiglie ischitane, pronte ad interrogarsi sul solito destino innaturale riservato a quei genitori che sopravvivono a un figlio e turbate dalle considerazioni su un ragazzo che, seguendo le orme paterne, aveva trovato la sua dimensione professionale nel campo turistico, svolgendola ad Ischia nel periodo estivo e in Svizzera in quello invernale. Un ragazzo che, oltre all’aver dovuto terminare la propria esistenza da solo, all’improvviso, lontano da casa e affetti, diventa l’emblema di una vita stroncata nell’età in cui si può e si deve guardare a un presente legato a tutte le difficoltà del momento, ma non certo pensando al rischio di dover perdere, da un momento all’altro e per sempre, il futuro.

Al futuro si può pur rinunciare, più o meno consapevolmente, per delle scelte sbagliate; le strade del futuro possono anche essere precluse da una società dove la meritocrazia e i diritti, specialmente per i giovani, diventano sempre più una chimera; al futuro si può fare a meno, nei rari casi in cui la propria vita si appiattisce grazie all’agiatezza e alla totale mancanza di stimoli, pensando (sbagliando) che nulla mancherà mai a te e a qualche generazione a venire. E’ inaccettabile, però, che il futuro sfugga dal tuo sguardo verso l’orizzonte perché vai a letto dopo il lavoro e non ti svegli più!

Anche per chi crede, è inevitabile dar sfogo a quella voglia di razionalità che dovrebbe poter suffragare un evento di tale tristezza e a cui spesso la fede e la preghiera non riescono a porre rimedio. Specialmente quando hai avuto il piacere di imbatterti a lungo in un sorriso contagioso come quello di Luigi.