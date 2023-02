IL FORMICHIERE E LE FORMICHE di Sandra Malatesta

Le guerre fanno solo male le invasioni sono violenze che fanno ancora più male. Un anno incredibile per una guerra che doveva essere lampo. Il fatto è che questa volta la formichina messa all’angolo ha saputo cercare il pezzo di mollica più grande di lei per portarlo al nido, e tante l’hanno vista e hanno voluto aiutarla per portare molliche ancora più grandi. Il formichiere si è trovato spiazzato perché nessuna formica affamata usciva dal nido, anzi aveva anche cose per difendere il nido e per contrastare il formichiere.

Cosi una grande cortina di aiuti si è formata intorno all’Ucraina dal vastissimo territorio, e colui che aveva invaso non ha sopportato tutto questo, come è possibile, di lui si deve solo aver paura e questi non ne hanno. Cominciano le minacce di una terza guerra mondiale di una guerra con armi nucleari se L’Europa e l’America non la smetteranno di aiutare l’Ucraina. Il destino di milioni di uomini in mano a un solo uomo. Non è una favola triste anche se potrebbe esserlo visto la componente irreale che circonda questa aggressione militare, ma è una realtà triste perché tanti sono morti tra i quali tanti bambini, da entrambe le parti.

E come sempre accade il capo o i capi e le loro famiglie sono al sicuro mentre tutti gli abitanti no e soffrono dolori, fame, freddo morti. Un anno in cui quasi ci siamo abituati a sentire notizie che invece i primi giorni ci provocavano rabbia e voglia di aiutare. Per i primi mesi ore ed ore di dibattiti di notizie e ora qualche minuto alla fine dei TG. Ma se ognuno di noi cerca da sempre di combattere contro le ingiustizie, se facciamo cortei per la pace, perché il formichiere non capisce che lui non è un supereroe? Vorrebbe esserlo e avere un mantello magico per volare dove vuole e fare del male, ma non ha capito che la magia sta nelle cose belle, nel fare il bene, non nel distruggere e seminare odio. Intanto nei loro nidi le formiche protette da un capo forte e che sa parlare e chiedere aiuto, cercano di limitare i danni e vanno al contrattacco spesso aiutate da buoni mezzi che spargono molliche e aiuti vari e si mettono a rotolare a fare rumore con le mandibola e chiamano in aiuto le altre formiche comprese le formiche Kamikaze (esistono davvero).

Cosi da ogni parte si discute e si capisce che le formiche hanno bisogno di aiuti e ne mandano da molte parti. La guerra lampo si prolunga, e oggi 24 Febbraio 2023 è passato un anno. Se alla fine il formichiere catturerà i nidi delle formiche allora forse si fermerà, ma se dovesse succedere il contrario, la rabbia di uno che si sente supereroe scatenerà altre invasioni in posti vicino creando un effetto domino molto pericoloso. E mi chiedo come sia possibile che un solo formichiere sia così potente e perché nessuna delle formiche e dei loro capi ha impedito che lo diventasse pensando che diventando potente non avesse più fame?

Ma la vita insegna che chi più ha, più vuole e ha sempre fame e forse le formiche abituate ad essere oculate e molto rispettose non ci hanno mai pensato. Un anno di cose atroci e un anno da quelle marce per la pace fatre in tante parti del mondo. Milioni di persone in fila a gridare “Basta guerra” a credere che qualcosa di buono otterranno, come sempre si deve credere quando si lotta contro ingiustizie, ma non sanno che il formichiere, guarda tutto e se ne frega, lui vuole quello che vuole e va avanti…Sandra