Il Forio Basket vince ancora, superata di netto New Caserta Basket

Il Forio Basket, con una bella rimonta, viene a capo del New Caserta Basket, ultimo della classifica di Serie C Gold ma reduce da un buon momento di forma e risultati, e resta al comando della classifica. La squadra allenata da Luigi Iovino, al Palazzetto dello Sport di Giugliano in Campania, ha superato la compagine casertana con un bel 75-58.



LA PARTITA – Nel primo quarto, partono male, anzi, malissimo gli isolani che prendono sotto gamba la partita e con percentuali bassissime al tiro scivolano subito sul meno 10. Anche nel secondo periodo, nulla da fare, il Forio sembra non essere in giornata e un New Basket Caserta aggressivo resta in doppia cifra di vantaggio al termine. Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo, gli isolani cambiano faccia e con un sapiente Di Napoli si portano subito sul meno 4 e cominciano a mettere il fiato sul collo ai giuglianesi; il Forio arriva a meno 2 ma non riesce a impattare e chiude a meno 4 il periodo. Nell’ultimo quarto, sale in cattedra un Johannson fino ad ora sottotono, che piazza i punti decisivi per impattare e poi allungare. L’esperienza di D’Arrigo cambia la faccia agli isolani. Una sontuosa difesa da parte di tutta la squadra fa registrare a referto solo 7 punti dei padroni di casa nell’ultimo periodo.

Il Forio Basket, quindi, vince e tiene a distanza New Basket Agropoli, che ha superato nettamente Venafro, mentre perde terreno Angri, sconfitto nel derby salernitano in casa di Bellizzi. Nel prossimo turno, il Forio Basket dovrà ospitare il San Michele Maddaloni, ma ancora non potrà farlo al PalaCasale perché ancora non sono iniziati i lavori per la posa del parquet.



