Il Forio Basket ripartirà dalla C Gold

«L’assemblea pubblica ha visto una discreta partecipazione, c’è stato dibattito ma è chiaro che non ci sono i tempi e al momento le possibilità logistiche per rispondere positivamente alla Lega Nazionale Pallacanestro per un’iscrizione del Forio Basket alla B come “riserva”».

Il presidente biancorosso Vito Iacono, se da un lato è soddisfatto dell’interesse suscitato dall’incontro promosso giovedì sera nel cuore di Forio, dall’altro è sempre rammaricato per i problemi che attanagliano il palazzetto che non ha i requisiti per ospitare un campionato nazionale. L’interesse, anzi il menefreghismo mostrato dall’amministrazione Del Deo avrebbe potuto far rivolgere l’attenzione della società foriana verso l’altro palazzetto, quello di Fondobosso, ma anche il “Federica Taglialatela”, nonostante il parquet di fresca installazione, presenta delle criticità. Ed allora “all-in” sulla Serie C Gold. La proposta di unire le forze da parte di Iacono tuttavia non deve essere fraintesa, tanto che lo stesso presidente, nei giorni scorsi, ci aveva tenuto a sottolinea che la sua iniziativa era finalizzata «a intraprendere una interlocuzione proficua per tutto il movimento cestistico dell’isola d’Ischia nel rispetto delle giuste e necessarie autonomie che non saranno toccate da un progetto tecnico ed organizzativo comune solo per alcuni campionati».

Il Forio Basket ritorna all’antico, da quel campionato che sancisce il massimo livello regionale. «Il dibattito con gli sportivi è stato proficuo, c’è volontà da parte nostra di creare una squadra che rappresenti il meglio del basket isolano, con alla guida un allenatore capace di far crescere i nostri giovani», è il pensiero di Vito Iacono che a breve annuncerà il nome del nuovo allenatore insieme al quale provvedere a costruire il roster che per ovvi motivi sarà totalmente rivoluzionato.

LA RIFORMA – Dunque il Forio, seppur a malincuore, deve rispondere negativamente alla proposta della LNP di iscriversi come squadra “riserva” nell’annata della riforma dei campionati. La Serie B si allarga ma, per effetto della riforma imposta dalla FIP per la stagione 2023/24, in questo campionato vedrà la retrocessione di ben otto squadre per girone. Come riportato nei giorni scorsi, la FIP ha istituito una categoria “cuscinetto”. Un campionato denominato “Interregionale” che si inserisce tra la Serie C Gold e la Serie B. La nuova B salirà a regime da 32 a 42 squadre (passando da 28 a 36 nel 2023/24). Dettagliato anche il numero delle ammissioni dai vari Comitati Regionali alla nuova serie Interregionale ed alla C Unica che saranno parte integrante della riforma. All’appello manca ancora l’importo dei parametri NAS per le nuove categorie, oggetto di dibattito all’interno di una commissione guidata dal consigliere federale Arletti: la versione definitiva del documento dovrebbe uscire a settembre, si ipotizza – oltre ad un lieve ritocco al rialzo per A e A2 – una cifra attorno a 7-7500 euro per la B, 3500-4000 per l’interregionale e 2000-2500 per la C unica.

SERIE A/2

Confermato il format da 28 squadre nel 2022/23, col blocco assoluto dei ripescaggi che genererà un numero inferiore di retrocessioni rispetto alle 6 previste dal regolamento. Due gironi da 14 squadre, con 26 giornate di regular season e 4 di orologio, con le prime 8 ai playoff per due promozioni in serie A. Retrocederanno direttamente le ultime classificate di ogni girone e le perdenti dei playout incrociati.

SERIE B

Sarà il campionato più rivoluzionato, oggetto della piccola revisione approvata tre settimane fa con l’unanimità dei consiglieri FIP. La B 2022/23 si spaccherà a metà: 32 squadre saliranno di categoria, 32 scenderanno nel nuovo Interregionale. La formula è ancora da approvare, ma in linea di principio le prime quattro si qualificheranno ai playoff per la promozione in A2 (16 squadre per 2 posti; quarti, semifinali e finale). Le 14 non promosse, con le 16 vincenti dei playoff fra quinte e dodicesime, accederanno alla nuova serie B che nel 2023/24 avrà 36 squadre (assorbendo le 6 retrocesse dall’A2). Dal 2024/25 il campionato andrà a regime a 42 squadre (6 retrocessioni dall’A2, 2 promozioni in A2, 4 retrocessioni in Interregionale e 6 promozioni dalla serie sottostante). Le regole di ingaggio prevedono capienza minima da 1000 posti e la possibilità di tesserare un giocatore straniero (ma comunitario senza visto, come in A2 femminile). A regime la B a 42 squadre ne promuoverà 2 in a2 e avrà 4 retrocessioni in Interregionale.

INTERREGIONALE

Il campionato a 96 squadre assorbirà le 32 squadre restanti della B 2022/23, più 64 squadre provenienti dai vari campionati regionali, di cui 44 promosse sul campo dalla C Gold (8 in Lombardia; 5 in Lazio-Sardegna; 4 in Campania-Calabria, Toscana-Liguria, e Triveneto; 3 in Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo-Molise, Marche-Umbria e Puglia-Basilicata) più 20 Wild Card assegnate a completamento dei gironi su base geografica (conferences Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud). Per accedere al nuovo Interregionale dal 2023/24 serviranno capienza minima a 250 posti, minimo 3 campionati giovanili, forma societaria di SRL sportiva dilettantistica, e un solo straniero utilizzabile. A regime il campionato avrà 96 squadre divise in 4 Division geografiche, all’interno delle quali ci saranno due Conferences da 12 squadre. Previste 6 promozioni in B il primo anno (poi 4 dal 2024/25), e 12 retrocessioni in C.

SERIE C UNICA

Sarà un campionato regionale gestito però dal Settore Agonistico con un totale di 16 gironi e 192 squadre (4 Conferences e 4 Division geografiche). I campionati di C Gold e Silver 2022/23 stabiliranno il numero di partecipanti alla C unica 2023/24, affidando per un anno l’organizzazione ai Comitati Regionali. A regime nel 2024/25 parteciperanno a questo campionato le 10 retrocesse dall’Interregionale, più 154 squadre ammesse dai Comitati Regionali (11 Piemonte, 7 Liguria, 25 Lombardia, 11 Veneto-Trentino, 9 Friuli-Venezia Giulia, 11 Emilia Romagna, 9 Marche-Umbria, 9 Toscana, 15 Lazio, 9 Abruzzo-Molise, 9 Puglia-Basilicata, 11 Campania-Calabria, 9 Sicilia, 9 Sardegna) più 28 Wild Card assegnate con priorità geografica per completare i gironi. I requisiti di partecipazione per il 2024/25 saranno gli stessi dell’attuale C Gold.