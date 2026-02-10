martedì, Febbraio 10, 2026
type here...
Il Dispari Più

Il Focolare entra nel gotha mondiale del “boat-only dining”

La storica trattoria nel bosco del Cretaio, fondata da Riccardo e Loretta e oggi guidata da Silvia, Agostino e dalla famiglia d’Ambra, ottava al mondo nella classifica BoatBooker delle destinazioni gastronomiche raggiungibili via mare

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

Capolavori della ristorazione raggiungibili solo via mare, spesso sospesi sull’acqua o incastonati tra barriere coralline e isolette tropicali. In mezzo a scenari da cartolina, Ischia si prende la scena con una storia completamente diversa. La Trattoria Il Focolare, immersa nel bosco del Cretaio e lontana dal mare visibile, entra nella top 10 mondiale stilata da BoatBooker e conquista l’ottavo posto tra le destinazioni gastronomiche “boat-only” più suggestive del pianeta.

Non un ristorante su palafitte, non una terrazza sospesa sull’oceano. Il Focolare degli indimenticabili Riccardo e Loretta, oggi condotto da Silvia, Agostino e da tutta la famiglia d’Ambra, si afferma in un contesto che ribalta la logica stessa della classifica: il viaggio comincia in barca, ma l’esperienza si compie nell’entroterra, tra sentieri, verde e tradizione contadina. È proprio questa distanza dal cliché marino ad aver colpito la piattaforma internazionale.

La selezione di BoatBooker riunisce luoghi iconici in cui l’approdo via mare è parte integrante dell’esperienza. Si passa dall’Ithaa Undersea Restaurant alle Maldive, ristorante subacqueo incastonato sotto il livello dell’oceano, al Cloud 9 nelle Fiji, fino al Chill Penida in Indonesia e al Lime Out nelle Isole Vergini americane. E ancora The Rock a Zanzibar, Floyd’s Pelican Bar in Giamaica, il Téchnē sull’isola greca di Hydra, il Fogo Island Inn in Canada e lo Stocks Hotel a Sark, nel canale della Manica. Destinazioni lontane tra loro ma unite da un tratto comune: il mare come palcoscenico e come accesso obbligato.

In questo scenario globale, Il Focolare emerge come un’eccezione. Non galleggia sull’acqua e non si affaccia su baie esotiche. Si raggiunge sbarcando a Ischia e risalendo verso l’interno dell’isola, tra vegetazione e silenzi, fino a una cucina familiare che conserva intatto il rapporto con la terra. È il viaggio a diventare esperienza, non la vista sul mare.

Determinante, nella valutazione, la capacità di custodire un’identità gastronomica forte. Il coniglio all’ischitana, cotto lentamente in pentole di terracotta con erbe spontanee e vino locale, resta il simbolo di una tradizione tramandata senza compromessi. A questo si aggiunge il legame con il suolo vulcanico dell’isola, da cui provengono materie prime dal sapore marcato e riconoscibile, servite in ambienti rustici che raccontano una storia familiare prima ancora che culinaria.

La classifica è stata costruita sulla base di criteri stringenti: destinazioni raggiungibili esclusivamente via mare, valutazioni elevate su Google Maps e almeno cento recensioni verificate. L’obiettivo era individuare esperienze autentiche, non replicabili altrove. In questo quadro, la scelta del Focolare assume un significato particolare: dimostra che l’identità di un luogo può prevalere sull’estetica spettacolare e che la forza di una cucina radicata nel territorio può competere con scenari oceanici e mete esotiche.

BoatBooker, piattaforma internazionale che mette in contatto capitani e viaggiatori per tour in barca in centinaia di destinazioni, sottolinea come il viaggio via mare nel Golfo di Napoli rappresenti l’atto iniziale di un’esperienza sensoriale completa. L’approdo a Ischia diventa la prima tappa di un percorso che culmina nell’entroterra, dove la tradizione gastronomica continua a vivere lontano dai riflettori.

Ed è proprio qui che sta il paradosso che ha conquistato la classifica: tra ristoranti sospesi sull’acqua e panorami tropicali, uno dei luoghi più riconoscibili al mondo si trova nel cuore di un bosco, senza mare davanti agli occhi ma con tutta l’isola dentro il piatto.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos