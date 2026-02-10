Il Focolare entra nel gotha mondiale del “boat-only dining”

Capolavori della ristorazione raggiungibili solo via mare, spesso sospesi sull’acqua o incastonati tra barriere coralline e isolette tropicali. In mezzo a scenari da cartolina, Ischia si prende la scena con una storia completamente diversa. La Trattoria Il Focolare, immersa nel bosco del Cretaio e lontana dal mare visibile, entra nella top 10 mondiale stilata da BoatBooker e conquista l’ottavo posto tra le destinazioni gastronomiche “boat-only” più suggestive del pianeta.

Non un ristorante su palafitte, non una terrazza sospesa sull’oceano. Il Focolare degli indimenticabili Riccardo e Loretta, oggi condotto da Silvia, Agostino e da tutta la famiglia d’Ambra, si afferma in un contesto che ribalta la logica stessa della classifica: il viaggio comincia in barca, ma l’esperienza si compie nell’entroterra, tra sentieri, verde e tradizione contadina. È proprio questa distanza dal cliché marino ad aver colpito la piattaforma internazionale.

La selezione di BoatBooker riunisce luoghi iconici in cui l’approdo via mare è parte integrante dell’esperienza. Si passa dall’Ithaa Undersea Restaurant alle Maldive, ristorante subacqueo incastonato sotto il livello dell’oceano, al Cloud 9 nelle Fiji, fino al Chill Penida in Indonesia e al Lime Out nelle Isole Vergini americane. E ancora The Rock a Zanzibar, Floyd’s Pelican Bar in Giamaica, il Téchnē sull’isola greca di Hydra, il Fogo Island Inn in Canada e lo Stocks Hotel a Sark, nel canale della Manica. Destinazioni lontane tra loro ma unite da un tratto comune: il mare come palcoscenico e come accesso obbligato.

In questo scenario globale, Il Focolare emerge come un’eccezione. Non galleggia sull’acqua e non si affaccia su baie esotiche. Si raggiunge sbarcando a Ischia e risalendo verso l’interno dell’isola, tra vegetazione e silenzi, fino a una cucina familiare che conserva intatto il rapporto con la terra. È il viaggio a diventare esperienza, non la vista sul mare.

Determinante, nella valutazione, la capacità di custodire un’identità gastronomica forte. Il coniglio all’ischitana, cotto lentamente in pentole di terracotta con erbe spontanee e vino locale, resta il simbolo di una tradizione tramandata senza compromessi. A questo si aggiunge il legame con il suolo vulcanico dell’isola, da cui provengono materie prime dal sapore marcato e riconoscibile, servite in ambienti rustici che raccontano una storia familiare prima ancora che culinaria.

La classifica è stata costruita sulla base di criteri stringenti: destinazioni raggiungibili esclusivamente via mare, valutazioni elevate su Google Maps e almeno cento recensioni verificate. L’obiettivo era individuare esperienze autentiche, non replicabili altrove. In questo quadro, la scelta del Focolare assume un significato particolare: dimostra che l’identità di un luogo può prevalere sull’estetica spettacolare e che la forza di una cucina radicata nel territorio può competere con scenari oceanici e mete esotiche.

BoatBooker, piattaforma internazionale che mette in contatto capitani e viaggiatori per tour in barca in centinaia di destinazioni, sottolinea come il viaggio via mare nel Golfo di Napoli rappresenti l’atto iniziale di un’esperienza sensoriale completa. L’approdo a Ischia diventa la prima tappa di un percorso che culmina nell’entroterra, dove la tradizione gastronomica continua a vivere lontano dai riflettori.

Ed è proprio qui che sta il paradosso che ha conquistato la classifica: tra ristoranti sospesi sull’acqua e panorami tropicali, uno dei luoghi più riconoscibili al mondo si trova nel cuore di un bosco, senza mare davanti agli occhi ma con tutta l’isola dentro il piatto.