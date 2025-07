Il Festival delle Cose Buone a Serrara: sapori e tradizioni in piazza con lo show di Simone Schettino

Domenica 13 luglio alle ore 20.30 il suggestivo Belvedere di Serrara si trasformerà ancora una volta in uno scrigno di profumi, colori e tradizioni per la 41ª edizione del Festival delle Cose Buone, un evento ormai storico per la comunità locale e per i visitatori dell’isola.

A rendere speciale questa edizione è l’autenticità con cui si ripropongono sapori antichi e genuini, come il panino con salsiccia e melanzane, l’insalata cafona, le zeppole fritte e il vino locale. Cibi semplici ma carichi di significato, frutto del lavoro e della passione di tanti cittadini che, anno dopo anno, si impegnano per mantenere vive le radici della tradizione contadina.

Il festival, organizzato dalla Parrocchia Santa Maria del Carmine con la preziosa collaborazione dei cittadini, vuole essere non solo un momento di festa, ma anche un’occasione di ritrovo e condivisione. Non ci sono associazioni dietro l’organizzazione, ma una comunità intera che si stringe per creare qualcosa di speciale.

La serata sarà animata da un ricco programma musicale con l’intrattenimento della Piacca Band, a cui seguirà lo show del cabarettista Simone Schettino e, per concludere, la discoteca con DJ Faber, che farà ballare tutti sotto le stelle.

Non mancheranno le tradizioni popolari, con la sfilata in costumi tipici contadini, un tocco di autenticità e folklore che vedrà protagonisti bambini, donne e uomini nei tradizionali abiti della Serrara di un tempo. Un salto nel passato che arricchisce la serata di emozione e memoria collettiva.

Durante l’evento sarà possibile visitare anche il Museo Contadino, per riscoprire gli antichi mestieri e strumenti della civiltà rurale. Per agevolare l’afflusso, sarà attivo un servizio navetta gratuito a cura di Ischia Bus, con partenza da Cava Pontina e località Martofa.

Infine, va ricordato che tutto il ricavato sarà destinato ai lavori di ristrutturazione del Tempio Parrocchiale di Santa Maria del Carmine, una causa che rende il partecipare ancora più significativo.

Un appuntamento imperdibile dell’estate ischitana, in cui il gusto, la musica e la tradizione si fondono per celebrare l’identità e la bellezza dello stare insieme.