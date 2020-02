Il Festival della Vita compie 10 anni: la soddisfazione del direttore artistico, Gaetano Maschio

Il “Festival Nazionale della vita”, progetto culturale multidisciplinare ed itinerante ideato e diretto dal Dott. Raffaele Mazzarella, promosso dal Centro Culturale S. Paolo onlus, Presieduto da Don Ampelio Crema e sostenuto dal Gruppo della Periodici S. Paolo giunge alla sua decima edizione.

Il tema di quest’anno è “Vivere è … viaggiare” e come sempre il Festival intende tutelare e valorizzare l’umano percorso dal momento del concepimento al suo naturale compimento. Evento centrale della manifestazione il Gran Galà per la Vita che si terrà questa sera, sabato 1° febbraio presso il Teatro Duel Village di Caserta. Durante la serata sarà premiato il Prof. Stefano Zamagni, economista di fama internazionale ed attuale Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che riceverà il Premio speciale decennale; per la prima volta, inoltre, sarà premiata una coppia di artisti nella vita e nello spettacolo: l’attrice Veronica Mazza ed il regista Eduardo Tartaglia. A condurre la serata sarà Gaetano Maschio, che da 10 anni ricopre anche il ruolo di Direttore artistico del Festival nazionale della vita oltre ad essere, a sua volta, l’artefice della “Sessione estiva” del Festival, che ogni anno vede Ischia al centro dell’attenzione del panorama culturale ed artistico, che ruota intorno a questa importante kermesse nazionale. “Sono veramente onorato di questa decennale esperienza di direzione artistica” – ci ha rivelato Gaetano Maschio – “che mi ha dato la possibilità di far parte della grande Famiglia S. Paolo, accompagnato dalla stima e dalla fiducia dell’indimenticabile Vescovo Mons. Pietro Farina, del Presidente nazionale del Centro Culturale S. Paolo onlus Don Ampelio Crema e dell’ideatore del Festival Dottor Raffaele Mazzarella: a loro il mio deferente e grato pensiero. Scorrono davanti ai miei occhi le immagini di tantissimi emozionanti momenti vissuti in Terraferma ma anche qui da noi ad Ischia in dieci anni di Festival e mentre mi accingo ancora una volta a dare il via al “Gran galà”, colgo l’occasione per annunciare, che nel corso dell’estate terremo sull’Isola la “Decima Sessione estiva” del Festival e certamente avremo modo di riflettere ancora una volta su questi importantissimi temi, confermando il nostro “sì” alla Vita!”.