Il “Falco” torna a volare. Dal Consiglio di Stato “semaforo Verde” per il ristorante “Il Nido del Falco”

Arriva dai giudici del Consiglio di Stato lo stop al Comune di Barano. I giudici di Palazzo Spada hanno accolto l’appello dell’avvocato Bruno Molinaro per conto di Vincenzo Vacca. Difesa vincente anche per il personale, assistito dagli avvocati Petrone e Buono

È un durissimo colpo quello che il Consiglio di Stato ha inferto oggi al Comune di Barano d’Ischia e ai suoi dirigenti, fermando con un provvedimento d’urgenza l’efficacia dell’atto con cui l’ente locale aveva imposto la chiusura del noto ristorante “Il Nido del Falco”. Il giudice ha accolto l’appello proposto per conto di Vincenzo Vacca dall’avvocato Bruno Molinaro da anni in prima linea nella tutela del diritto urbanistico e commerciale in contesti ad alta sensibilità territoriale.

L’intervento del legale ha ribaltato la posizione assunta dal TAR Campania, che con ordinanza del 23 luglio aveva rigettato la richiesta di sospensione presentata da Vacca, negando valore alla certificazione di uso consolidato del 2018 e sposando la tesi dell’abusivismo edilizio. Il Consiglio di Stato, nel valutare con urgenza il ricorso depositato da Molinaro, ha invece riconosciuto la sussistenza di “eccezionale gravità e urgenza”, sottolineando la necessità di preservare la situazione di fatto fino alla prossima camera di consiglio, fissata per il 28 agosto.

La strategia difensiva dell’avvocato Molinaro ha trovato fondamento in un punto rimasto inevaso dall’amministrazione comunale: la certificazione rilasciata nel 2018 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che attestava l’esistenza dell’uso consolidato dell’immobile per attività di ristorazione. Un atto mai revocato, né annullato, e che secondo la consolidata giurisprudenza non poteva essere ignorato o disapplicato dallo stesso ente che lo aveva emanato. In questo contesto, l’avvocato Molinaro ha costruito un impianto giuridico solido, documentato, capace di smontare punto per punto le motivazioni del provvedimento inibitorio impugnato.

Accanto alla posizione dell’imprenditore isolano, anche quella dei lavoratori stagionali ha ricevuto tutela. A difenderli in giudizio, con sensibilità e rigore giuridico, sono state le avvocate Miriam Petrone e Cristina Buono. La loro azione, autonoma ma parallela a quella di Vacca, ha posto l’accento sugli effetti immediati e drammatici che il provvedimento del Comune ha avuto per il personale assunto per la stagione estiva: donne e uomini rimasti improvvisamente senza lavoro e senza tutela, a causa di un atto che oggi il Consiglio di Stato ha ritenuto meritevole di sospensione.

Colpisce, in questa intricata vicenda, l’assenza totale del Comune di Barano d’Ischia dal giudizio d’appello. Pur notificato, l’ente non si è costituito in giudizio, lasciando campo libero alle ragioni delle difese e accrescendo, indirettamente, il peso della decisione sfavorevole. Un’inerzia istituzionale che, in una vicenda così delicata e con rilevanti risvolti economici e sociali, risulta a dir poco grave.

La battaglia, naturalmente, non è conclusa. Il pronunciamento del Consiglio di Stato ha valore provvisorio ma permette al Nido del Falco di lavorare per questa estate 2025, ma rappresenta un segnale preciso: i diritti, quando vengono fatti valere con fermezza e coerenza, possono ancora prevalere sull’arbitrio burocratico di un ente, quello di Via Corrado Buono, che lascia molto a desiderare e che viene piegato ad interessi personali di Tizio o di Caio, dipende da chi “si sveglia la mattina”. E in questo caso, il merito va ascritto, senza riserve, alla difesa lucida, documentata e determinata dell’avvocato Bruno Molinaro, che ha saputo ricondurre la vicenda nel perimetro delle garanzie fondamentali dello Stato di diritto