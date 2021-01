Il facente funzioni di Dio| # 4WD

Sì, Padre Maurizio, ho la coda di paglia! O almeno, se averla significa riconoscersi in quel novero di fedeli scontenti che, a poco a poco, si sentono toccati negativamente nel loro modo di vivere la fede in Dio e nei Santi a causa delle Sue scelte, sento di farne parte a pieno titolo.

Mi ero illuso che quel segnale di grande maturità nel ritornare sui Suoi passi, culminato nel beau geste del tutto inatteso di venirmi incontro durante la Messa per scambiare fisicamente il segno della pace, rappresentasse una vittoria del buon senso e del mutuo rispetto reciprocamente dovuti tra una comunità religiosa e chi ne è alla testa.

La Sua comunicazione al termine della messa delle 11.00 di ieri, invece, ha demolito quanto di buono aveva dimostrato sino a quel momento. Non ho la più pallida idea di quali ulteriori cambiamenti ha in mente di attuare rispetto alla presenza dei Santi in chiesa a Sant’Antonio e neppure mi interessa saperlo. Quel che è assolutamente grave è la tracotanza con cui, dall’altare, Lei ha ben pensato di rivendicare la paternità delle sue decisioni e del suo potere da “facente funzioni di Dio” nel pensare e agire solo con la sua testa, noncurante dell’opinione altrui, al punto da concludere con un invito della serie: “Se vi sta bene, ok. Diversamente, chi si turba può sempre andare altrove.”

Questi eccessi di monocrazia, Padre Maurizio, non sono assolutamente adatti ad un ruolo come il Suo. Una chiesa non è certo un supermercato e i fedeli non sono certo semplici clienti che da un giorno all’altro possono essere dirottati a cambiare negozio alla ricerca di offerte migliori. La “casa di Dio” è fatta anche dal “popolo di Dio”, alle cui esigenze e tradizioni, forse, un po’ più di attenzione non guasterebbe affatto, anche dovendo sacrificare -glielo ripeto- questa voglia matta di discontinuità col passato che tuttora La assilla.

La prendo comunque in parola! In futuro eviterò di turbarmi ad ogni costo. Del resto, le chiese sono tante.