Il drone Sapr servirà per il monitoraggio delle frane di Forio

Ugo De Rosa | La scorsa estate l’Amministrazione comunale di Forio aveva deciso di istituire e affidare a titolo sperimentale il servizio di monitoraggio e controllo del territorio comunale a mezzo di SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto). Una decisione per garantire maggiore sicurezza con la individuazione dei rischi, nonché dei numerosi incendi boschivi.

Sta di fatto che l’iniziativa non è stata ancora attuata e dunque la Giunta ha approvato una nuova delibera per dare il via al monitoraggio delle frane e del dissesto idrogeologico, considerato che siamo ormai in piena stagione invernale.

La deliberazione evidenzia ancora una volta che «il territorio comunale è stato interessato da diversi eventi calamitosi, tra cui il sisma del 2017, gli eccezionali eventi meteorologici degli inverni scorsi e gli eventi franosi del novembre 2022 con potenziale rischi verso cose e persone». E che dunque «è intenzione dell’Amministrazione avviare a titolo sperimentale un monitoraggio del territorio mediante SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) per rilevare in “tempo reale” eventuali situazioni di pericolo suscettibili di attenzione quali frane e/o dissesti idrogeologici che comporterebbero il pericolo per l’incolumità pubblica e per i valori ambientali del territorio».

Quindi si ricorda appunto che con la delibera di Giunta del 4 luglio «era stato deliberato, tra l’altro, di dare indirizzo al responsabile del Settore I di attivare le procedure necessarie all’individuazione del soggetto affidatario del servizio di monitoraggio tramite SAPR volto a rilevare in “tempo reale” eventuali situazioni di pericolo connesse ad incendi boschivi suscettibili di attenzione nonché per scoraggiare, attraverso il costante controllo del territorio comunale, eventuali azioni dolose che comporterebbero il verificarsi delle suddette situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e per i valori ambientale del territorio».

Si è dovuto però prendere atto che «il predetto servizio non è stato attivato e che non sono state pertanto utilizzate le risorse economiche all’uopo stanziate».

La decisione è stata dunque modificata dando indirizzo agli uffici comunali competenti « di attivare le procedure per l’affidamento – a operatore/pilota SAPR, munito delle necessarie strumentazioni e delle certificazioni richieste dalla Normativa vigente – per rilevare, con operazioni “non critiche” e “critiche”, le situazioni di pericolo suscettibili di attenzione nonché il generale monitoraggio del territorio comunale nel periodo più a rischio ovvero dal dicembre 2023 al marzo 2024 utilizzando allo scopo l’impegno» di cui alla precedente delibera di luglio, ovvero la spesa massima di 4.500 euro.

Dando al contempo mandato al responsabile del Settore VIII di espletare le procedure di affidamento rimanendo nei limiti del budget assegnato.