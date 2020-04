Il dramma delle dimissioni by night. A piedi dalla Fundera a Citara, nella notte tra mercoledì e giovedì

Ida Trofa | Quello che stiamo per raccontarvi è una vicenda, triste. Dura da digerire. Forse non ha colpevoli apparenti, avvinti come siamo dalle mille traversie di questa assurda emergenza sanitaria. Fatti, circostanze e necessità negate che, comunque, devono indurci a riflettere. Serve, ora più che mai, una catena di solidarietà. Servono voci istituzionali degne e autorevoli capaci di sostegno e risposte concrete alle giuste istanze della comunità.Se siete in cerca di buone notizie per smaltire l’angoscia pandemica, questa non è una lettura che fa al caso vostro.

Mercoledì una donna e la giovane figlia, di origini dominicane, sono dovute ricorrere al cure dei sanitari dell’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno. Dopo il triage telefonico con il medico curante è stato necessario l’intervento del 118. Tutto è andato bene, il soccorso dei sanitari del Pronto intervento mobile è stato impeccabile, la trafila al Pronto Soccorso del PO Anna Rizzoli è stata, al solito, estenuante e interminabile.

Giunta in ambulanza la bambina che lamentava dolori e spossatezza, è stata presa in cura dai sanitari di via Fundera e sottoposta a tutte le indagini mediche, infine è stata dimessa. Le dimissioni intorno all’una e mezza di notte. Al Rizzoli non hanno potuto fare granchè! Lunedì la piccola, nata a Santo Domingo, ma cresciuta vissuta tra Casamicciola e Forio, dovrà essere ricoverata presso l’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon di Napoli per gravi problemi neurologici.

Purtroppo, in questi giorni difficili oltre alle traversie, ai problemi di salute, alla paura di infettarsi, stiamo affrontando, tante altre difficili necessità. A pagare il prezzo più alto, però, sono gli indigenti. Per loro ammalarsi fa ancora più paura anche solo per raggiungere materialmente i luoghi di cura. La vicenda di questa madre e di questa figlia sono un monito pesante per chi ha il dovere di intervenire.

Dopo un pomeriggio tra 118 e ospedale, una notte passata in camino verso casa…

Dimessa dal Rizzoli quando le tenebre erano già “alte”, la giovane dominicana con sua madre dovevano fare rientro a casa. Senza auto, nè aiuti, in tempo di pandemia dopo l’uscita dal Rizzoli per queste due donne già provate dalla malattia, l’unico modo per raggiungere casa è stato camminare a piedi! Le restrizioni alla mobilità per impedire la diffusione dal contagio hanno ridotto all’osso servizi già minimi. Non ci sono bus, non ci sono taxi per le vie di Ischia nelle notti del COVID-19.

Prendere i mezzi pubblici o azzardare un passaggio, nulla di questo però sarà possibile con la pandemia in corso.

Così madre e figlia sono state costrette a rientrare a piedi. Lacco Ameno, Forio (zona Citara) percorsi in piena notte. Dopo le ore trascorse tra 118 ed ospedale, il rischio, la paura e la necessità di passare la notte in cammino verso casa.

Dobbiamo salvarci dl Virus, predichiamo isolamento sociale e ci chiudiamo in quarantena,ma nel mondo ci sono milioni di malattie, di malati, non si può pensare che questi siano abbandonati a se stessi proiettando ogni nostro agire, l’azione politica e sanitaria solo contro questo virus.

Non sarebbe certo una novità, una bambina che muore lungo la strada verso casa. E’ accaduto in india, ma mercoledì sera sarebbe potuto accadere ad Ischia, nell’indifferenza più totale.

Una cosa inconcepibile ed assurda.

Non ci sono bus, non ci sono taxi e l’operatore del 118 o del Rizzoli di certo non può fare da accompagnatore ai pazienti. Ci sono mille ragioni E mille motivi in questo strano mondo infettato. Prima o poi dovremmo però riprendere le redini di questa vita e del mondo e comprender che c’è altro oltre l’isolamento, ci sono questioni da affrontare concretamente. Non si può continuare a relegare tutto nella responsabilità del singolo cittadino. Lo stato dov’è? E’ troppo comodo!

Ed allora ci sarà mai qualcuno che deve può provvedere? Possibile che una ragazzina afflitta, provata dal suo male, spaventata e in lotta per la vita, debba tornare a casa a piedi, dalla Fundera a Citara, dopo aver subito l’angoscia di un ospedale? Possibile che nel 2020 un essere umano debba tollerare ogni disfunzione, ogni ingiustizia umana senza poter rilevare un problema gravissimo e cogente? Per di più debba farlo costringendosi al silenzio perché non italiano?

E’ accaduto mercoledì sera, come è accaduto altre centinaia di volte. Madri e padri con bambini malati dimessi e lasciati in strada ad aspettare un bus o qualcuno che li riportasse a casa. Perché soli, perché indigenti, perché non c’era altro modo.

Non è umano, non accettabile. E’ giunto il momento che qualcuno si assuma la responsabilità di prevedere una rete di aiuti di solidarietà, per chi ricorrendo alle cure sanitarie, dopo, specie di notte, non sa come rientrare a casa, bisogna farlo prima di essere costretti ad altre cronache atroci e agghiaccianti. E’già accaduto. Pensate a loro, a queste persone costrette a sacrifici enormi, costrette a correre rischi ancora più gravi per garantirsi una cura. Lo faccia soprattutto la politica troppo spesso distratta e proiettata altrove.

Sconvolge sentire le persone lamentarsi di essere bloccate in casa mentre il paese è in stato di blocco. Tante persone ne usciranno e un giorno potranno tornare alle loro vite normali, per molti non sarà così: sono gli stessi che oggi sono costretti ad uscire perché malati, perché devono ricorrere alle cure mediche per salvarsi la vita. E troppo spesso non hanno per raggiungere materialmente questi luoghi di cura. Il caso degli oncologici di Ischia è stata la prima terribile testimonianza. Il caso della piccola dominicana dimessa dal Rizzoli e poi costretta a tornare a piedi è l’ultima vergogna di una paese che non sa prendersi cura dei più deboli.