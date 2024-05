Il dramma del piccolo Filippo. Domani l’autopsia

La tragedia che ha colpito la famiglia Mazzella è immensa. La morte bianca del piccolo Filippo ha scosso l’intera isola. Una morte bianca che razionalmente non può essere accettata anche se le statistiche parlano di oltre 250 casi nel 2023. Dopo anni di ricerche approfondite, la sindrome della morte improvvisa del lattante (Sids), comunemente chiamata “morte in culla”, rimane un mistero in gran parte inspiegato.

Su ordine del pubblico ministero, domani mattina verrà nominato il consulente che provvederà ad eseguire l’esame autoptico sul piccolo corpicino. Il dolore, in questi casi, non trova parole per essere spiegato.