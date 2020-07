Il doppio sogno della Dea | #4WD

Per un tifoso del Napoli, gioire dei successi dell’Atalanta è una condizione assolutamente impossibile; e questo sia per l’odio atavico da sempre riservato a noi azzurri dai tifosi orobici sia per l’atteggiamento non proprio affabile e spesso incoerente del suo allenatore Gasperini nelle sue dichiarazioni post-partita.

Tuttavia, da sportivi, non si può negare che la squadra del Presidente Percassi, ex calciatore anche lui, stia mostrando un bel calcio e una preparazione atletica mostruosa che l’ha portata ad uno stato di forma che non sembra aver risentito neppur minimamente del lungo stop di questo campionato. E l’incontro di stasera contro l’innominabile capolista, ancorché ci siano ancora nove punti di distanza che le separano, potrebbe portare la Dea a sei lunghezze con altrettante gare da giocare ancora fino alla fine del campionato e con un fiato sul collo dei bianconeri che avrebbe un peso completamente diverso rispetto a quello attuale.

Ma alla luce del sorteggio di ieri a Nyon, per l’Atalanta si apre uno spiraglio ancor più importante: la “gara secca” contro il Paris Saint Germain per le nuove final eight di Champions League a Lisbona potrebbe rivelarsi meno proibitiva del previsto, considerato il campo neutro, l’assenza dei tifosi e la lunga mancanza di gare ufficiali per i transalpini che, com’è noto, hanno chiuso la loro stagione anticipatamente ormai da mesi. E come se non bastasse, considerato che la vincente incontrerebbe una tra l’Atletico Madrid e il Red Bull Lipsia (non certo le due prime della classe rispetto al Bayern beccato, ad esempio, dal Napoli qualora superasse il Barça), i bergamaschi potrebbero ritrovarsi in finalissima molto più agevolmente di quanto si creda.

Presto ci renderemo conto di quanto la strepitosa condizione atalantina riuscirà a tenere botta a tutti gli impegni ancora in programma da qui ad agosto. Resta il fatto, comunque andrà, che si sarà trattato di una stagione da sogno. Anzi… da doppio sogno.