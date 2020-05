Il Dixieland ischitano della Happy Whistle Band

Angelomaria Di Meglio | La Happy Whistle è una jazz band dell’isola d’Ischia composta da Matteo Maria Starace alla tromba, Mattia Di Meglio alla chitarra, Michele Buono al basso, Angelomaria Di Meglio al trombone e voce.

La band nata tre anni fa, ancora oggi è unita dalla passione per la musica e dal jazz.

Con la speranza di ritornare quanto prima a suonare in pubblico, ha ben pensato di condividere tra i diversi video musicali già pubblicati in precedenza, un arrangiamento di ALL OF ME, uno standard jazz portato al successo da vari musicisti e cantanti tra cui Louis Armstrong, Ella Fitzgerald e tanti altri ancora.

La particolarità di questo brano è l’adattamento del testo a cura della Happy Whistle.

Infatti si tratta di un testo in napoletano che in alcune delle sue strofe canta:

“ stu jazz te fa sunnà” ed ancora, “siente che musica”.

Ecco si tratta proprio di un ammirazione per il jazz e per la sua energia che trasmette in ogni singolo brano.

La band ha il piacere di ricordare ed affermare che la musica al di là di ogni situazione: Te fa sunnà!!