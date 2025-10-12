Il discorso della Premier Giorgia Meloni agli Stati Generali delle Isole Minori

Nel suo videomessaggio di apertura agli Stati Generali delle Isole Minori di Lipari, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha delineato la visione del governo per il futuro delle comunità insulari. Un intervento denso di riferimenti concreti e di impegni, in cui la premier ha riconosciuto le difficoltà quotidiane di chi vive lontano dalla terraferma e ha ribadito la volontà di trasformare le isole minori in luoghi “da vivere tutto l’anno”, annunciando nuovi fondi, interventi strutturali e un provvedimento di sistema già in fase di definizione.

Il discorso della Premier Giorgia Meloni

«Vivere le isole minori nei mesi estivi non è la stessa cosa che viverci per tutto il resto dell’anno. Comporta sacrifici, disagi, rinunce e costi più alti. Non sempre è garantito il diritto alla sanità, all’istruzione, alla mobilità; il mercato del lavoro risente fortemente della stagionalità, incidendo su tutti i settori produttivi, in particolare su quelli tradizionali come agricoltura e pesca, che rischiano di scomparire. Sono fattori che, nel loro insieme, alimentano il calo demografico e lo spopolamento progressivo di questi territori.

Lo scenario è chiaro: se questa tendenza non verrà invertita, da qui ai prossimi vent’anni le isole minori saranno abitate solo durante i mesi estivi. È un’ipotesi che non vogliamo si realizzi, perché siamo convinti che il destino di questi magnifici territori – scrigni di storia, identità e bellezza – non sia definitivamente segnato.

L’obiettivo che ci poniamo, nel medio e lungo periodo, è fare in modo che le isole minori diventino luoghi da vivere tutto l’anno, dove i cittadini possano godere degli stessi servizi offerti dalla terraferma. Questo governo ha già avviato i primi interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture portuali, delle scuole e degli edifici pubblici, destinando alle isole oltre 100 milioni di euro attraverso bandi già espletati.

Vogliamo continuare su questa strada. Stiamo lavorando alla definizione di un nuovo provvedimento di sistema che arriverà nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri, con ulteriori risorse finanziarie e nuovi interventi concreti per rispondere ai bisogni e alle istanze di queste realtà fragili. È un processo lungo, che richiede tempo, costanza e dedizione, ma che abbiamo scelto di intraprendere perché ogni parte della nostra nazione rappresenta un frammento della nostra identità. Ed è un’identità che vogliamo difendere e consegnare, integra e viva, a chi verrà dopo di noi. Grazie a tutti per il contributo che darete a questo obiettivo comune. Buoni Stati Generali.»