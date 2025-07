Il disagio solo in cornice | #4WD

In un post Facebook, il Sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, ci ha ricordato che “nel pomeriggio di ieri, il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la legge che riconosce le isole dell’Arcipelago Campano — Ischia, Capri e Procida — quali zone disagiate, al pari delle aree interne, per quanto riguarda l’ambito sanitario… Questo è un altro importante passo, dopo la modifica dell’articolo 119 della Costituzione, avvenuta qualche anno fa, che permise di rafforzare il principio di insularità… L’auspicio, ora, è che questi contenitori vengano riempiti di contenuti concreti: norme e risorse adeguate, da mettere nelle rispettive leggi di bilancio, per colmare il divario tra la terraferma e le isole, sia a livello nazionale che regionale… È questo il prossimo passo importante: passare finalmente dalle parole ai fatti.”La dichiarazione del Sindaco Pascale fa eco, in realtà, all’ottimo intervento in sede di approvazione in aula della consigliera regionale ischitana Maria Grazia Di Scala, che con consueta puntualità ha evidenziato quanto tale riconoscimento “rappresenti un’inutile etichetta e un altrettanto inutile duplicazione normativa, proprio in virtù della modifica dell’art. 119 della Costituzione. I sindaci delle isole campane – ha rimarcato la Di Scala – anziché chiedere soldi alla Regione per feste di piazza con panini e salsicce, insistano con forza per il potenziamento del personale sanitario e parasanitario e per quello delle strutture sanitarie sulle isole, affinché si vada oltre i soliti proclami privi poi di consequenzialità”.Il passaggio centrale dell’intervento della consigliera Di Scala mette il dito nella piaga: l’incapacità cronica, quasi strutturale, di parte della classe dirigente locale delle isole campane di trasformare il legittimo riconoscimento dello status di insularità in un’agenda politica coerente, forte e soprattutto rispettata in Regione. I continui annunci e i proclami istituzionali non sono più sufficienti per coprire il vuoto di risultati concreti: i problemi legati alla sanità, ai trasporti, alla scuola e ai servizi essenziali sono sotto gli occhi di tutti e il tempo della narrazione autocelebrativa dell’amministrazione De Luca è ormai scaduto.L’onestà intellettuale della Di Scala serve a risvegliare una riflessione amara ma necessaria: riconoscere l’insularità è sì un atto politico rilevante, ma privo di efficacia se non accompagnato da misure operative, pressing istituzionale costante e leadership locali all’altezza delle sfide. C’è una debolezza strutturale, una tendenza al compromesso al ribasso e alla sudditanza da appartenenza partitica, una gestione troppo spesso piegata al consenso immediato, tra eventi ludici e passerelle mediatiche che nulla hanno a che vedere con i bisogni urgenti e strutturali delle comunità isolane.Chiedere con forza e voce alta più medici, più infermieri e maggiore stabilità per il personale medico e paramedico, ospedali dai reparti efficienti, collegamenti marittimi regolari e sostenibili, scuole ben funzionanti, risorse strutturali e non occasionali rappresenta un’attività quotidiana indispensabile, senza altra soluzione di continuità che l’ottenimento di tali diritti irrinunciabili. Il messaggio della Di Scala, quindi, è molto più che una semplice critica: è un appello al risveglio politico dei territori insulari. Serve un cambio di passo e serve ora. Perché le isole, pur riconosciute come “disagiate”, continuano a restare ai margini della programmazione regionale. Non bastano le leggi cornice: servono gambe forti per farle camminare.E allora sì, ha ragione Maria Grazia: l’insularità non deve essere un’etichetta da sbandierare, ma una condizione concreta da governare. Sta ora ai sindaci dimostrare di essere all’altezza del compito, o ammettere, con onestà, che “nun è pietto loro”.