Il direttore Acerra convoca, la De Vita trema. A Forio inventano la raccolta firme “segreta”

La vicenda che coinvolge l’Istituto Comprensivo Forio 1, una scuola che sotto la guida della dirigente Conti era diventata un modello e che oggi sembra invece essersi trasformata in un incubo per docenti, personale ATA, studenti e famiglie, si arricchisce di un nuovo, inquietante capitolo.

Dopo la nota inviata da un gruppo di genitori ai ministri Valditara e Locatelli e, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico Regionale del dott. Ettore Acerra, è partita la controffensiva da parte di Forio. Un tentativo che, però, sembra destinato a non sortire grandi effetti. Come già raccontato nei giorni scorsi, diversi genitori hanno acceso i riflettori sul comportamento di una docente e di alcuni alunni, anche con fragilità, sottolineando situazioni di tensione e disagio all’interno di una classe. Una realtà che la dirigenza scolastica prova a mascherare, spostando l’attenzione sul clima generale della scuola.

Al centro della questione vi sono “atteggiamenti psicologicamente pressori”, ma, invece di fornire risposte chiare su questa delicata vicenda, la dirigente De Vita cerca di spostare il focus su altro. Il malessere all’interno dell’istituto è ben noto all’Ufficio Scolastico Regionale, che ha ricevuto numerosi dossier da parte dei docenti in uscita: un vero e proprio esodo da Forio. Se in passato lavorare alla scuola diretta dalla Conti era un’opportunità ambita, quest’anno oltre 20 insegnanti hanno chiesto e ottenuto il trasferimento.

Un copione già visto. Era maggio 2018 quando, al Liceo Pascal di Milano, 14 docenti abbandonarono la scuola diretta dalla stessa De Vita, in seguito a un collegio docenti che terminò con l’intervento della Polizia. Le accuse? “Gestione autoritaria, mancanza di dialogo, esclusione dalle decisioni, clima teso dannoso per gli studenti”, come riportava allora il Corriere della Sera.

Tornando a Forio, la gestione della dirigente – iniziata dopo l’archiviazione di una denuncia contro la Conti – è degenerata in questo disastro di fine anno scolastico. Alle numerose richieste di trasferimento si aggiungono anche i precedenti disastri amministrativi e presunte “vendette” contro alcune docenti, ree soltanto di essere state collaboratrici della sorella dell’ex marito della De Vita durante la reggenze baranese.

Ma lasciamo il passato e torniamo a oggi, a questo caldo lunedì al Forio 1.

Ieri, domenica, è circolata sui gruppi WhatsApp della scuola una comunicazione in favore della dirigente e contro Il Dispari, che nei giorni scorsi aveva pubblicato un articolo critico sul clima interno all’istituto.

La nota, però, omette un dettaglio fondamentale: si stanno raccogliendo firme entro le 13 di oggi per sostenere la dirigente De Vita, che domani, martedì, dovrà presentarsi dal direttore Ettore Acerra, in seguito a una segnalazione della Direzione Generale per il Personale Scolastico. Questo particolare è stato “dimenticato” nella comunicazione inviata ai docenti, i quali sono stati semplicemente invitati a firmare “a sostegno” della dirigente, come reazione all’articolo.

Nel messaggio si legge: “Buon pomeriggio a tutti, a breve vi invierò un messaggio che invita tutti ad apporre una firma a sostegno del nostro DS, a seguito dell’articolo de Il Dispari che metteva in evidenza che noi docenti a scuola viviamo un clima di terrore con una gestione autoritaria e poco trasparente. Lo scritto vuole smentire questa cosa. Inoltratelo nei vostri gruppi classe, lasciando ognuno libero di decidere come meglio crede. È importante sottolineare che qualsiasi decisione si prenda resterà segreta, per cui non ci saranno assolutamente risvolti pericolosi. Grazie sempre per la collaborazione.”

Ma quali sarebbero questi “risvolti pericolosi” per chi decidesse di non firmare? Se non firmi, vieni punito? Cambiato di classe? Tagliato fuori dai progetti? Penalizzato economicamente?

Il fatto che si insista sulla segretezza della raccolta firme per “tutelare la privacy” dei docenti non fa altro che alimentare sospetti e domande legittime.

Segue un secondo messaggio: “Buon pomeriggio colleghi, con l’obiettivo di promuovere un ambiente di lavoro sereno e collaborativo, intendiamo comunicare all’Ufficio Scolastico Regionale la realtà quotidiana del nostro istituto, fatta di professionalità, impegno e rispetto reciproco. Per questo è stata preparata una lettera che esprime questo spirito positivo e invita a riflettere insieme su quanto di buono viviamo nel nostro contesto di lavoro. I docenti della primaria troveranno la missiva al plesso Balsofiore, mentre i docenti di S. Caterina e dei plessi dell’infanzia saranno raggiunti da un incaricato (“postino”). Vi chiediamo gentilmente di firmare la lettera entro le ore 13 di domani 23 giugno, così da poter raccogliere tutte le adesioni in modo ordinato e riservato. La raccolta delle firme avverrà in modo riservato, per tutelare la privacy e le scelte di ciascuno. Firmare questa lettera è un modo per dare voce alle nostre esperienze autentiche e contribuire a rafforzare un clima di serenità all’interno della nostra comunità scolastica.”

Insomma, una raccolta firme “riservata”, fatta per “dare voce alle esperienze autentiche” e “rafforzare un clima di serenità”, ma condotta nella più totale segretezza, con tanto di riferimento ai “possibili risvolti pericolosi”.

A noi pare piuttosto una sorta di “estorsione educata” delle firme, con una velata minaccia sullo sfondo. E state certi: anche questo articolo arriverà sulla scrivania del direttore Ettore Acerra.