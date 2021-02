Il Destino non deve parlare, Ep di Emanuele

- Advertisement -

Il Destino non deve parlare è il secondo e nuovissimo singolo tratto dal nuovo Ep di Emanuele , disco in uscita a fine del 2021.

Emanuele Picozzi propone una ballata in pieno stile romantico, ma con una sonorità molto attuale, dove la vocalità di Emanuele prevale a volte sul brano stesso, non avevamo mai sentito La voce del cantante campano prendere delle note così intense, nella zona medio/bassa.

Il testo parla di un amore che rompe ogni schema, un amore destinato nemmeno a cominciare ma contro ogni probabilità nasce cresce e si consolida. Il brano è stato scritto da Emanuele nel 2019 e prodotto e arrangiato dal noto cantante Jazz “Walter Ricci”. Emanuele lancia subito il suo secondo singolo, a distanza di 1 mesa dall’uscita di “anche tu lo sai” brano apripista del Nuovo lavoro discografico, dove in 1 mese ha totalizzato più di 30.000 streaming senza alcuna spinta di uffici stampa e promoter.



LA SCHEDA

Emanuele Picozzi 25 anni -1 disco di platino radio in Uk (european charts)

1 disco d’oro radio in Uk (eropean charts)

Finalista Area Sanremo

400.000 Followers social

3.000.000. Views YouTube

Tour sold out “Emanuele Picozzi live in london 2020”