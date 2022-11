Il derby si colora di gialloblù. De Simone sfata la maledizione delle “piccole”

L’Ischia supera il mal di trasferta e la recente difficoltà ad affrontare le piccole del campionato. La squadra di mister Enrico Buonocore lascia alle spalle le ultime prestazioni in trasferta e si impone nel derby sempre sentito contro il Real Forio di Billone Monti. Una partita complicata e arcigna per entrambe le formazioni che danno vita a un primo tempo tutt’altro che spettacolare. Due tentativi per gli ospiti con Simonetti e De Simone, una chance non clamorosa per i padroni di casa con Valentino. Nel corso della ripresa sale l’intensità dei gialloblù che ci provano ancora con Simonetti, ma il destro è largo.

Poi è Scalzone a sfiorare il bersaglio con un colpo di testa. Passa qualche secondo e De Simone è lesto a fiondarsi su una respinta di Iandoli su tiro di Simonetti: il centrocampista, col tap-in, insacca e sblocca la contesa. Sul ribaltamento di fronte, Mattera è ingenuo e viene espulso per somma di ammonizioni. Nel finale, il Forio non è insidioso nonostante la superiorità numerica: è l’Ischia ad avere la palla del raddoppio con Simonetti che si fa neutralizzare dal subentrante Cannelora. L’Ischia sfata il tabù trasferta dell’ultimo periodo e si riprende la vetta, cade l’imbattibilità interna dei biancoverdi.

Una gara, la solita, che sopporta l’Ischia. 70 minuti di assedio nella metà campo avversaria che, col passare del tempo, ha fatto i conti con un arbitraggio discutibile e un carico di calci e presenza fisica che la metà basta.

(foto FRANCO TRANI)

Real Forio – Ischia 0-1

Real Forio: Iandoli (77’ Cannelora), Sirabella (93’ Tedesco), Accurso, Iacono, Di Meglio (77’ Savio), Castaldi, Sangare, Sogliuzzo, Cerase, Solimeno, Valentino (89’ Peluso). A disposizione: Castagna, Seprano, Aiello, Amengual, Di Maio. Allenatore: Monti

Ischia: Gemito, Florio, Chiariello, Di Costanzo, Ballirano (46’ Patalano), Trofa, Matute, De Simone (78’ Arcamone K.), Mattera, Padin (58’ Scalzone), Simonetti (92’ Matarese). A disposizione: Mazzella, Arcamone M., Cibelli, De Luise, Pesce. Allenatore: Buonocore

Arbitro: Bruno Rossomando di Salerno

Marcatori: 74’ De Simone (I)

Ammoniti: Castaldi, Sangare, Sirabella (RF), Mattera, Florio, Trofa (I)

Espulso: 75’ Mattera (I) per doppia ammonizione