Il derby Real Forio-Ischia in pagelle

Un derby bloccato e complicato, risolto da un episodio a circa un quarto d’ora dal termine. La fiammata improvvisa di Simonetti, il difettoso intervento di Iandoli e il tiro ravvicinato del migliore in campo, De Simone. Una rete, un cartellino rosso (a Mattera, autore di una doppia ammonizione) e poco altro: l’Ischia si prende il confronto isolano col Real Forio e aggiunge un altro risultato utile alla lunga serie dei precedenti. I gialloblù ritrovano il vertice della graduatoria e mandano un chiaro segnale alle avversarie, s’interrompe il ruolino di marcia interno per i biancoverdi.

Le pagelle del Real Forio

Iandoli 5 – È chiamato poco in causa dagli attaccanti avversari. Anche quando l’offensiva degli ospiti aumenta, il portiere non compie parate perché l’imprecisione lo salva. Al 74’ respinge male sul destro di Simonetti e spalanca la strada a De Simone. Déjà vu Napoli United (77’ Cannelora 6 – Entra e si oppone al raddoppio dell’Ischia nel recupero, è provvidenziale nella lettura).

Sirabella 6 – La corsia destra è quella che crea maggiori difficoltà a Buonocore, l’esterno basso di Monti è tra i più vivaci per i padroni di casa. È sua una delle rare occasioni in fase avanzata con un colpo di testa sugli sviluppi di un piazzato (93’ Tedesco s.v.).

Accurso 6 – Buona gara in termini difensivi, tiene bene la linea e guida i compagni del reparto. Nell’azione del gol, così come i colleghi, lascia un buco, ma dimostra grande spirito di sacrificio.

Iacono 6 – Il meccanismo arretrato di Monti funziona per 74’, non mancano le occasioni per i gialloblù ma sono limitate ad un paio. Collabora col capitano, la tenuta del pacchetto si sfalda nel finale.

Di Meglio 5.5 – Cerca di proporsi spesso in fase offensiva, legge anche nel momento del ripiegamento. Ci si aspetta una maggiore incisività, che manca contro la catena opposta dell’Ischia (77’ Savio 5.5 – Prova a costruirsi una chance nel finale, ma l’arbitro ferma tutto. Non lascia il segno come accaduto negli ultimi periodi).

Castaldi 6 – Non mancano i suoi guizzi, mette in crisi Mattera in più di una circostanza. Reclama un rigore all’avvio, il direttore di gara lascia proseguire. Nella transizione d’attacco è sicuramente il migliore tra i suoi.

Sangare 6.5 – Nel primo tempo è una diga, deve giocare poi la ripresa con il cartellino giallo sul groppone ed è costretto ad attutire le entrate. Resta la figura di riferimento anche quando gli ospiti passano in vantaggio. Uomo chiave nelle due fasi di gioco di Monti.

Sogliuzzo 5.5 – L’estro c’è, ma non si vede. Manca la giocata di qualità, quella che può mandare in porta i compagni. Viene accerchiato da Trofa e compagni, cade nella trappola e non ne esce.

Cerase 5.5 – Come Di Meglio sull’out sinistro, non affonda e mai salta Florio nel confronto diretto. È impreciso in uscita nella manovra che porta al vantaggio dei gialloblù al Calise.

Solimeno 5.5 – Cerca di pungere la retroguardia avversaria, ma i palloni che arrivano dalle sue parti sono tutti ingiocabili. Neutralizzato da Chiariello e soci, non riesce a costruirsi un’opportunità.

Valentino 6 – Corre, pressa e nel finale di primo tempo ha una chance interessante: la conclusione però è debile e non impegna assolutamente Gemito. Pochissimi palloni anche per il 2003, ufficializzato nelle ultime ore dal club (89’ Peluso s.v.).

Monti 6 – Prepara bene il match, con due linee da quattro corte e compatte a limitare la manovra e il palleggio dei ragazzi di Buonocore. L’atteggiamento della squadra è giusto, anche l’interpretazione è adatta al contesto. Deve anche fare di necessità virtù per le numerose assenze, la sconfitta nasce da un infortunio tecnico individuale.

Le pagelle dell’Ischia Calcio

Gemito 6 – Spettatore non pagante in un derby che non si accende mai dalle sue zone. Non deve compiere particolari interventi, domenica e trasferta tranquille per l’estremo difensore gialloblù.

Florio 6 – Vince il duello sulla sua corsia, lascia le briciole ai laterali biancoverdi. Fornisce qualche traversone interessante, in difesa invece non è messo assolutamente in difficoltà.

Chiariello 6 – Ordinaria amministrazione per il centrale che fa intuire il senso di posizionamento agli avversari. Dalle sue parti non si passa, la difesa mantiene la porta inviolata per la seconda partita consecutiva.

Di Costanzo 6 – Altra prestazione di spessore per il difensore, ormai affiatato col collega nella linea centrale. Gestisce e cerca di far ripartire l’azione, nuovo voto positivo in pagella.

Ballirano 5.5 – Un po’ sottotono rispetto alle uscite precedenti, viene adoperato nel tridente e non da terzino. Non punge e all’intervallo è sostituito dal mister (46’ Patalano 6.5 – La crescita è evidente, il giovanissimo centrocampista entra in un momento non semplice della partita e offre una prestazione da veterano).

Trofa 6.5 – Il capitano non si smentisce e anche nel derby fa sentire muscoli e intelligenza tattica. Primo tempo da mezzala, secondo dirottato più avanti. Lavoro enorme in equilibrio e mentalità.

Matute 6.5 – Una gara da vero play. Scherma perfettamente la difesa, non concede spazi ai dirimpettai e nell’azione del gol costruisce a metà campo. Ottima prestazione per il metronomo gialloblù.

De Simone 7.5 – Nel primo tempo si avvertono voglia e determinazione, è protagonista di due conclusioni col destro che non hanno fortuna. Si ripete nella ripresa con un tiro dal limite, ma è al 74’ che fa esplodere il Calise e regala tre punti pesantissimi all’Ischia (78’ Arcamone K. 6 – Ingresso convincente, lotta e aggredisce ogni pallone)

Mattera 5 – Un voto negativo. Un po’ per la prestazione impalpabile e anonima, un po’ per il doppio giallo che costa il rosso al 75’ e che ingenuamente lascia i suoi in inferiorità numerica.

Padin 5.5 – La difesa del Real Forio è compatta e ordinata, l’attaccante prova a muoversi anche in maniera defilata ma non lascia il suo contributo alla sfida (58’ Scalzone 6.5 – Impatto devastante, sfiora il gol poco prima del vantaggio con un colpo di testa che fa la barba al palo. La squadra si affida a lui per le uscite dal basso).

Simonetti 6 – È una giornata non semplice per il fantasista gialloblù, ingabbiato dalle maglie bianche degli avversari. Non riesce ad incidere, fino al 74’: ha il merito di partecipare attivamente alla manovra del vantaggio. Nel finale spreca il raddoppio a tu per tu con Cannelora (92’ Matarese s.v.).

Buonocore 7 – Dimostra che la sua Ischia non è solo goleada e qualità, ma anche giusto approccio e capacità di saper soffrire. Sfatato il tabù recente delle piccole, i suoi ragazzi ritrovano il sorriso distante dal Mazzella. Ottima preparazione del match e lettura dei cambi, le mosse Patalano-Scalzone (con Trofa avanzato) sono azzeccate. Unica nota stonata? Probabilmente la scelta di invertire Ballirano e Mattera.