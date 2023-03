IL DERBY ISCHIA-FORIO La diretta testuale. Simonetti regala la terza gioia gialloblu (3-0)

FINE!

90′ Iervolino cambia Iaccarino per Filosa e Di Maio per Cerase

89′ De Luise sfrutta la posizione, si smarca e si allarga sulla sinistra. Il suo tiro, angolato, si ferma sul palo lontano da Iandoli. Brividi!

84′. Buonocore cambia De Luise per Simonetti. Ancora un volta il “RE” gialloblu esce dal terrento di gioco con uno score di un’altra categoria.

82′ Il Sig. Oliva, dopo avergli lasciato ampia facoltà di fare quello che voleva, alza il cartellino giallo all’ennesimo intervento falloso di Seprano

78′ Iervolino cambia Aiello per Pistola che ha tenuto, per quanto possibile, la difesa del Forio; Buonocore cambia Di Costanzo per Giovanni Mattera, migliore in campo per i giallolbu e Kikko Arcamone per Filippo Florio, il numero 11 che non ha bisogno di altre parole: icona!

78′ GOL ISCHIA Non c’è storia. Matute lo vede. La posizione è regolare e Ciro Simonetti si invola, solo, contro Iandoli. Per lui la rete numero 19

76′ Iandoli dice no al destro, forte, di Padin che aveva puntato al palo lontano dal numero uno del Real Forio

74′ Pistola ferma con un calcione Florio. Per lui si alza il cartellino giallo del Sig. Oliva

73′ Iervolino cambia Jellicanin per Martinelli, il numero 7 biancoverde

70′ Buonocore cambia Matarese per Giò Cibelli, l’autore del vantaggio ischitano.

67′ Giovanni Mattera vede uno spazio lontano. Calibra la palla e Davide Trofa ci arriva con un secondo di ritardo. Ancora, solo, Ischia

63′ Iervolino cambia Seprano per Di Meglio che lascia il Mazzella dopo una gara in cui ha dato tutto

61′ Sogliuzzo si vede in attacco, così come il Forio. Sulla gestione di un fallo laterale è il migliore in campo per i biancoverdi a provarci dalla distanza. La palla termina altissima

59′ Buonocore cambia Padin per Longo

52′ Florio vede Trofa, gli passa palla e il capitano attiva Longo. Sogliuzzo lo mette giù al limite dell’area in posizione “possibile” con Simonetti che sistema la sfera davanti alla barriera di Iandoli. Il tiro si spegne sulla barriera

50′ Matteo Arcamone ruba palla sulla tre quarti, avanza fino al limite dell’area di rigore e serve un delizioso assisti a capitan Trofa che, però, da distanza ravvicinata spara altro

47′ Sprecone Florio. Dopo una triangolazione di qualità con Cibelli, l’undici della difesa ischitana sbaglia la conclusione a Iandoli battuto

Si va al riposo sul 2-0 in un Mazzella che torna ad essere il “tempio” del calcio isolano con oltre 1700 spettatori

34‘ Mattera rovina su Guatieri e viene ammonito. Sogliuzzo si prende la responsabilità del tiro dai 30 metri che termina alto sulla traversa di Gemito

24. Ischia spettacolo. Un’Ischia che ha messo una marcia in più. Ancora angolo dopo una pericolosa triangolazione in area che Matteo Arcamone non riesce a concludere in rete. Il Forio paga il blocco mentale del 2-0

22′ Trofa triangola con Longo. Miracoloso intervento in angolo della difesa foriana.

17′ GOL ISCHIA Sogliuzzo falloso su Mattera. L’arbitro indica il dischetto degli undici metri e alza il cartellino giallo verso il numero 10 del Forio. Dal dischetto Longo non perdona e supera Iandoli. Ischia 2 – Real Forio 0

16′. Arcamone sulla ribattuta di un calcio d’angolo prova da fuori area. La sfera di poco a lato al palo sulla sinistra di Iandoli

12′ GOL ISCHIA. Simonetti raccoglie sulla destra, alza la testa e vede il ciuffo biondo di Giò Cibelli posizionato. Pennellata del numero 7, colpo di testa del numero 45. Ischia 1, Real Forio 0

10′ Ancora una traversa dice no al vantaggio ischitano. Mattera fa tutto lui, supera gli avversari, resiste ai falli in area e calcia forte. La traversa gli nega la gioia del gol

08‘ Sogliuzzo disinnesca un pericoloso Simonetti e sulla ripartenza il Real Forio affonda fino a guadagnare un calcio d’angolo. Sulla battuta è Sogliuzzo che colpisce di testa ma un super Iandoli vola alto.

04′ Florio affonda sulla destra, serve al centro per Longo che si gira di prima intenzione, ma la traversa dice no al vantaggio ischitano

02′ Trofa serve Cibelli che innesca Longo. La galoppata in solitaria del numero 22 gialloblu è fermata in fallo laterale da un attento Cesare

LE FORMAZIONI

Ischia Calcio: Gemito, Florio, Mattera, Matute, Chiariello, Pastore, Cibelli, Trofa, Longo, Arcamone M, Simonetti. A Disp: Mazzella, Di Costanzo, Matarese, Pesce, Patalano, De Luise, Arcamone K, Padin, Ballirano. All. Buonocore

FORIO: Iandoli, Iacono, Cerase, Pistola, Martinelli, Di Meglio, Filosa, Sogliuzzo, Guatieri, Sorriso, Capone. A Disp: Sarracino, Jellicanin, Seprano, Delgado, Savio, Di Maio, Iaccarino, Peluso, Aiello. All. Iervolino

LA TERNA ARBITRALE

Arbitro: Vincenzo Oliva di Nocera Inferiore

Assistenti: Antonio Vano di Napoli e Riccardo Marcone di Nocera Inferiore