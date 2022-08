Il derby di Coppa. Ischia, chi ben comincia…

Giovanni Sasso | Poker ad un buon Real Forio e qualificazione quasi ipotecata. Non poteva iniziare meglio la nuova stagione dell’Ischia che può preparare con serenità la prima di campionato contro l’Ercolanese, in programma domenica sempre al “Mazzella”. I biancoverdi di “Billone” Monti invece mercoledì ospiteranno l’Atletico Cardito per la seconda giornata: un’occasione per accumulare minutaggio in vista dell’impegno ben più importate di domenica mattina contro il Savoia. Le due isolane hanno dato vita ad una buona gara, tenuto conto che in questa fase di preparazione l’Ischia ha disputato una sola amichevole contro le zero del Real Forio.

Qualche defezione importante da una parte e dall’altra, più in casa Ischia visto che De Simone e Scalzone sono titolari. A differenza della squadra di Buonocore, quella foriana è ancora un mezzo cantiere visto che si cerca un difensore centrale oltre che un esterno. Dopo un buon primo tempo, in cui i gialloblù hanno comunque fatto un po’ di fatica per aggirare l’attenta disposizione dei foriani, l’Ischia nella ripresa si è fatta sorprendere dall’atteggiamento più offensivo del Real Forio che ha pareggiato e creato altre due situazioni importanti. La freschezza oltre alla qualità dei cambi effettuati da Buonocore, alla lunga hanno fatto pendere l’ago della bilancia a favore dell’Ischia che negli ampi spazi ha spadroneggiato con i guizzanti Simonetti e soprattutto Starita che per caratteristiche è una via di mezzo tra Cunzi e Gigio Trani. Del resto a diciannove anni non si segnano a caso quindici gol in ventitré presenze.

INTESA E CONDIZIONE

L’Ischia deve lavorare molto sull’intesa, sulla velocizzazione del gioco contro le squadre che adottano una strategia attendista. La condizione è già buona e dunque una base c’è. L’intesa, determinati automatismi arrivano solo giocando e quindi è ancora presto per giudicare il lavoro fin qui svolto. Di contro dal Real Forio non ci si poteva aspettare di più: la squadra già rispecchia la mentalità del proprio allenatore (in tanti lo conoscono troppo bene) e nonostante il passivo è uscita dal “Mazzella” a testa alta.

Prima frazione di gioco povera di emozioni, eccezion fatta per il gol immediato di Trofa e per un paio di fiammate. Si vede chiaramente che la condizione della stragrande maggioranza degli interpreti in campo non è ancora delle migliori. Si procede a strappi. Il Real Forio sta bene in campo ma barcolla ogni qual volta l’Ischia affonda i colpi. Dopo il vantaggio siglato da un sontuoso Trofa (il quale conferma quanto stiamo scrivendo praticamente da un mese: è un altro giocatore, è tornato indietro di almeno dieci anni!), l’Ischia ha rischiato poco. Nella ripresa Monti cambia due uomini ma soprattutto lo schieramento, avanzando non di poco il baricentro con le due punte, un centrocampo folto e la difesa che passa a tre. Il Real per una ventina di minuti si fa preferire, poi il 2-1 oltre alla gamba crolla anche il morale dei biancoverdi che dopodomani hanno subito l’occasione per rifarsi e tenersi in corsa per la qualificazione.

ISCHIA-REAL FORIO MINUTO x MINUTO

Apre Trofa, chiude Florio

SCHIERAMENTI

Buonocore tiene a riposo gli infortunati Padin e De Simone, con Scalzone che sta lentamente recuperando la condizione in vista del campionato. Il portiere è l’under Gemito; Florio e l’altro under Zazzaro i terzini, Chiariello e Di Costanzo i centrali. In mediana agiscono Matute, Trofa e Cibelli. Mattera e Simonetti gli esterni offensivi a supporto di Massimo De Luise. L’”exissimo” Monti (applaudito dai tifosi che non dimenticano i trascorsi da calciatore, la clamorosa salvezza in D a Bacoli, il ritorno in Eccellenza, ecc.) schiera Iandoli tra i pali; Sirabella e Pistola i terzini, Monti e Accurso i centrali (Iacono è squalificato); Sogliuzzo, D’Angelo e Sangare in mediana. Rubino il centravanti con il 2005 Castagna e Castaldi sugli esterni.

PRIMO TEMPO

Avvio incoraggiate del Real Forio che si porta subito in avanti, cercando la prima azione offensiva del derby.

3’) E l’Ischia a passare al primo affondo. Cibelli serve sulla destra Florio, cross in area e intervento al volo del capitano Trofa che conferma di essere l’uomo “più” dell’Ischia di Buonocore.

6’) Staffilata mancina di Mattera da venticinque metri e pallone che si stampa sul palo alla sinistra di Iandoli.

8’) Cibelli serve Matute che non si intende, Sogliuzzo scatta dalla trequarti, non ha soluzioni e tenta il sinistro da fuori area: pallone che sorvola la traversa.

Monti prende le contromisure a centrocampo, con Sangare che va sulle piste di Trofa mentre D’Angelo fronteggia Cibelli. Il Real Forio esce bene da un paio di transizioni positive ma sbaglia la rifinitura.

39’) Accade pochissimo fino a quando Simonetti in area controlla un lancio lungo, tenta la conclusione che gli viene ribattuta da Monti.

41’) Rubino viene servito sulla corsa, entra in area ma un ottimo Chiariello riesce ad anticiparlo, raccogliendo gli applausi della tifoseria gialloblè.

44’) Azione avvolgente dell’Ischia conclusa da Simonetti il cui destro dal limite viene parato da Iandoli.

45’) L’Ischia reclama un rigore (Mattera ostacolato in area), ripartenza del Real Forio: lancio per Castaldi che scatta sulla sinistra, entra in area ma il suo diagonale lambisce il palo a portiere battuto.

SECONDO TEMPO

Monti sostituisce Sangare con Solimeno e Castagna con Seprano. Il Real Forio cambia sistema di gioco (3-5-2) con Solimeno che fa reparto con Rubino, Castaldi si sposta a destra e Seprano che fa l’interno di un centrocampo seguendo Trofa. Pistola avanza di qualche metro a sostegno della mediana.

6’) Primo cambio nelle fila dell’Ischia: Arcamone prende il posto di Cibelli.

8’) Occasionissima per il Forio. Errato disimpegno di Matute che serve a ritroso un pallone sanguinoso intercettato da Castaldi che ritarda il tiro, facendosi soffiare la sfera da Gemito che esce bene in presa bassa.

10’) Ancora Castaldi ha sul piede il pallone dell’1-1 ma il rasoterra a botta sicura viene respinto in scivolata proprio sulla linea di porta da Florio.

12’) Doppio cambio nell’Ischia. Fuori Zazzaro e De Luise, dentro Ballirano e Starita. Quest’ultimo viene schierato in posizione centrale per attaccare la profondità. Ballirano va a destra al posto di Mattera che va a ricoprire il ruolo di terzino sinistro.

14’) Pareggio del Real Forio. Pallone in area che i centrali dell’Ischia non riescono ad allontanare, Solimeno è più lesto di tutti a battere Gemito.

22’) Fiammata dell’Ischia. Trofa imbecca in area Starita che guizza in area e da posizione un po’ defilata impegna Iandoli che respinge in tuffo.

27’) Ischia in vantaggio. Bella giocata di Starita che lancia in profondità Simonetti che salta Iandoli e insacca a porta vuota.

30’) Tris gialloblù. Insistita azione dell’Ischia, in seguito ad un cross di Florio nasce un rimpallo in area, pallone fuori che viene intercettato da Arcamone che salta due avversari e conclude di precisione. Gran gol.

32’) Sugli sviluppi di un angolo dalla destra del Real Forio, uscita a vuoto di Gemito e per poco Rubino di testa non ne approfitta (pallone sul fondo).

37’) Girata di Rubino dopo un’azione concitata ma la soluzione è debole e Gemito para.

40’) Punizione da posizione defilata di Arcamone e Iandoli manda in angolo con un colpo di reni. Sul seguente corner, Trofa sbuca all’altezza del secondo palo ma il portiere foriano para.

41’) Azione Simonetti-Florio, cross del terzino in area e Arcamone al volo i prova ma alza la mira. Poco dopo è Ballirano a scodellare in area per Starita la cui girata al volo è preda di Iandoli.

Buonocore sul finire richiama Mattera e Simonetti, inserendo Matarese e Pesce.

46’) Tentativo dalla distanza di Starita: pallone a lato.

47’) Errore di Matute nella propria trequarti, Sogliuzzo gli soffia il pallone, assist per Solimeno che tenta lo scavetto ma Gemito è attento e para.

48’) Secondo giallo per Monti che guadagna anzitempo gli spogliatoi.

49’) Calcio piazzato dalla destra in favore dell’Ischia. Batte Matarese: c’è una deviazione della barriera che favorisce il colpo di testa ravvicinato in tuffo di Florio. Finisce 4-1.