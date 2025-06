Il decimo e ultimo appello a Giorgia Meloni: Rosa Iacono: «Stop alle demolizioni o sarà sciopero della fame»

Dopo nove appelli alla premier Giorgia Meloni caduti nel vuoto, Rosa Iacono tenta con il decimo, che sarà anche l’ultimo. Se non verranno fermate le demolizioni degli abusi di necessità, la presidente di Adi e Croce Rosa Isola d’Ischia si recherà a Roma e insieme ad altri partecipanti inizierà lo sciopero della fame.

Anche quest’ultimo appello, oltre che al presidente del Consiglio, è indirizzato al Presidente della Repubblica, al presidente della Regione Campania, al prefetto di Napoli, al procuratore della Repubblica di Napoli, ai sindaci dei Comuni isolani, ai responsabili delle forze dell’ordine e al Vescovo.

Non nascondendo l’amarezza per il mancato riscontro, Rosa Iacono esordisce: «Cara Giorgia, in riferimento all’argomento in oggetto, devo pensare veramente che, essendo io una normale cittadina, forse ho osato un po’ troppo a scriverti con tanta confidenza, oppure, devo pensare che non sei stata informata delle ben nove comunicazioni precedenti che ti ho inviato. Ma, proprio perché sono una comune cittadina, credo di essere in diritto di avere una tua risposta o comunque una comunicazione da parte del tuo staff dal quale sicuramente sei circondata e supportata.

Le case costruite per abusivismo di necessità continuano ad essere demolite e, veramente non capisco cosa state aspettando a bloccare questi indegni provvedimenti ed aprire una nuova pagina che dia un poco di respiro a tante famiglie che veramente stanno soffrendo temendo che, prima o poi arriverà il loro turno e saranno messe di soppiatto in mezzo alla strada.

Volete veramente che veniamo a Roma a fare lo sciopero della fame? Come già ti ho accennato, sono una donna che ha avuto 4 infarti, sono diabetica e venendo a Roma metterei a rischio la mia vita e quella di altri che, come me, hanno tanti problemi di salute soprattutto in questo periodo di grande caldo.

Non vorrei ripetermi, lo dice anche la nostra Costituzione: La casa è un diritto di tutti e non è giusto che vengano buttate giù piccole costruzioni abitate, tra l’altro, da vecchi, disabili, bambini e, alcune di esse, addirittura da ammalati oncologici.

Questo è il 10mo intervento che invio ed è l’ultimo, se non avrò alcuna risposta, verremo a Roma, nostro malgrado, nonostante i problemi di cui ho accennato sopra.

Come ho già più volte ribadito, sono stati commessi tanti errori da parte delle Istituzioni locali quali Regioni, Comuni e Sovraintendenze, adesso occorre che il Governo, tramite i Ministeri interessati, emetti dei Decreti Ministeriali che impongano alle locali Istituzioni di procedere ai Piani Regolatori a alle costruzioni di Case Popolari in modo che venga assicurata la casa a chi ne ha bisogno e dopo, semmai, procedere agli abbattimenti che si riterranno necessari.

Con tutte queste “primavere” che stiamo attraversando, terremoti, alluvioni, frane e il pericolo di una imminente guerra mondiale con decine di migliaia di morti, è mai possibile accanirsi sugli abbattimenti delle case costruite per abusivismo di necessità?

Cara Giorgia, la fiducia che nutro nei tuoi confronti e nei confronti del Presidente della Repubblica al quale ho sempre indirizzato le precedenti lettere è sempre alta e considerevole, per questo auspico una vostra risposta che possa prendere in considerazione la possibilità che vi stiate interessando al problema e cercare, in qualche modo, una giusta ed equa risoluzione.

Tra l’altro, queste famiglie malcapitate hanno versato tantissimi soldi in spese legali ai loro avvocati che molte si sono ridotte sul lastrico e non hanno più neanche la forza di andare avanti.

Vi saluto cordialmente augurando che il Signore vi illumini nelle vostre decisioni e vi protegga sempre».