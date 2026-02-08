Il de profundis delle imprese made in Ischia. La politica davanti al cambio d’epoca

Se l’economia cambia pelle e la politica resta a discutere di percentuali e sconti, non è solo distrazione. È responsabilità. Ed è qui che il ragionamento dell’editoriale precedente trova il suo naturale sviluppo: perché la progressiva uscita di scena dell’imprenditoria ischitana non è un evento neutro, né inevitabile, ma il risultato di anni di scelte, omissioni, rinvii, visioni corte.

La politica isolana, negli ultimi decenni, ha spesso inseguito l’emergenza invece di governare i processi. Ha preferito la gestione quotidiana alla costruzione di strategie. Ha trattato l’economia come un dato acquisito, non come un sistema da accompagnare, difendere e far crescere. E mentre le imprese entravano in crisi, mentre i debiti aumentavano, mentre i passaggi generazionali si complicavano, è mancata una regia capace di leggere in anticipo ciò che stava accadendo.

La verità è che l’isola ha smesso di avere una politica economica. Non un piano, non una visione condivisa, non una direzione chiara su cosa dovesse diventare Ischia nei successivi vent’anni. Si è navigato a vista. Si è amministrato, non governato.

Quando le prime grandi strutture hanno iniziato a cambiare proprietà o gestione, il fenomeno è stato considerato episodico. Quando le banche hanno cominciato a pesare in maniera decisiva sulle scelte delle imprese, si è pensato che fosse una fase temporanea. Quando le famiglie storiche dell’imprenditoria hanno mostrato crepe, nessuno ha immaginato strumenti per accompagnare quei passaggi. La politica non ha costruito anticorpi. Non ha creato condizioni favorevoli per il radicamento delle imprese locali. Non ha favorito l’accesso al credito in maniera strutturata. Non ha sostenuto davvero il ricambio generazionale. Non ha promosso modelli di aggregazione tra operatori.

Non ha messo al centro la tutela della filiera economica isolana.

E nel frattempo si è concentrata su altro. Sui tributi, sulle emergenze, sulle polemiche, sulla gestione dei servizi. Tutto necessario, per carità. Ma non sufficiente.

Anche la macchina pubblica, con le sue partecipate e le sue inefficienze, ha contribuito a indebolire il contesto. Il ciclo dei rifiuti, il peso della Tari, le difficoltà organizzative, la percezione di enti che producono più debito che sviluppo hanno reso ancora più fragile il rapporto tra impresa e territorio. In alcuni casi i Comuni sono diventati, di fatto, la banca di attività in difficoltà, accumulando crediti e rinviando decisioni. In altri hanno reagito colpendo il piccolo e lasciando margini ai grandi. Non è una responsabilità di una sola amministrazione o di un solo colore politico.

E’ un limite sistemico. Riguarda anni di scelte, generazioni di amministratori, un modo di intendere il governo del territorio che ha privilegiato la gestione immediata rispetto alla costruzione del futuro. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: mentre la politica discute, l’economia cambia proprietari. Mentre si parla di aliquote, i centri decisionali si spostano. Mentre si rincorrono emergenze, la ricchezza prodotta sull’isola prende altre strade. Eppure il ruolo della politica dovrebbe essere esattamente l’opposto.

Non inseguire, ma anticipare. Non limitarsi a regolare, ma orientare. Non gestire solo l’esistente, ma costruire le condizioni per ciò che verrà. Oggi la responsabilità politica sta tutta qui. Nel prendere atto che l’isola non può diventare un territorio dove si lavora senza decidere. Che non può limitarsi a offrire spazi, servizi e manodopera mentre altri detengono capitale e regia. Che non può ridurre il proprio orizzonte alla pressione fiscale. Serve una politica che torni a parlare di economia, non solo di bilanci. Che costruisca strumenti per sostenere chi vuole fare impresa restando sull’isola. Che favorisca reti tra operatori locali. Che accompagni le crisi prima che diventino cessioni. Che pretenda, dagli investimenti esterni, un rapporto più forte con il territorio.

Serve, soprattutto, una nuova consapevolezza. Perché se l’imprenditoria ischitana si è ridotta, non è solo per colpa delle imprese. È anche perché attorno non si è creato un sistema capace di sostenerla. La politica non può limitarsi a registrare il cambiamento. Deve decidere se governarlo o subirlo.

Le prossime campagne elettorali, a partire da Lacco Ameno e da Ischia, non potranno ignorare questo tema. Non basteranno promesse su tasse più basse o servizi migliori. La domanda vera sarà un’altra: quale ruolo vuole avere la politica nella ricostruzione di un tessuto economico locale?

Perché se la risposta è nessuno, allora il destino è già scritto. Ischia diventerà definitivamente una piattaforma turistica gestita da altri. Se invece la risposta è tornare a incidere, allora serviranno scelte coraggiose, strumenti nuovi, una visione lunga. La responsabilità politica non sta nell’aver creato da sola questa situazione. Sta nel decidere cosa fare adesso. Continuare a discutere di Tari senza affrontare la trasformazione economica significa restare fermi. Iniziare a parlare di impresa, di capitale, di radicamento, di autonomia significa provare a cambiare rotta. È una scelta. E non è più rinviabile.