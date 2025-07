Il dazio reciproco di Trump

Dal 1° agosto entrano in vigore i dazi del 15% sulle merci europee dirette negli Stati Uniti.

Attori e Spettatori di Anna Fermo | L’intesa commerciale è stata annunciata domenica da Ue e Usa dopo mesi di tensioni: Washington introdurrà un cosiddetto “dazio reciproco” del 15% sulle merci europee, anche se, in realtà, il dazio ha ben poco di reciproco. L’UE, che applicava un dazio medio dello 0,9% sulle merci americane, ha deciso per ora di non reagire, lasciando in sospeso sia i contro-dazi su 93 miliardi di euro di beni statunitensi, sia le misure sui servizi offerti da aziende USA in Europa.

La nostra premier ed il governo italiano, che hanno sempre spinto per un accordo con Trump, hanno al momento accolto la notizia positivamente: “Ho sempre pensato e continuo a pensare che un’escalation commerciale tra Europa e Stati Uniti avrebbe avuto conseguenze imprevedibili e potenzialmente devastanti”, ha commentato la premier italiana da Addis Abeba, specificando tuttavia di non conoscere pienamente l’intesa. “Nei dettagli bisogna ancora andare, c’è ancora da battersi particolarmente su alcuni prodotti agricoli”, ha aggiunto, “ci sono una serie di elementi che mancano, così come non so a che cosa ci si riferisca quando si parla di investimenti e acquisto di gas” dagli Stati Uniti. Di fatto si è scongiurata una tariffa al 30% minacciata solo qualche settimana fa da Trump, eppure, il 15 % pattuito adesso sull’export verso gli Stati Uniti toccherà settori cruciali come auto e farmaceutica escludendo ancora acciaio ed alluminio,dove resta la tariffa commerciale del 50 per cento.

L’intesa, tra l’altro, prevede anche l’acquisto europeo di energia dagli Stati Uniti per circa “750 miliardi di dollari”, nei prossimi tre anni, come ha confermato Donald Trump dalla Scozia, dove ha incontrato per l’appunto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Va detto che l’Italia, insieme con la Germania, è stato tra i Paesi europei che più hanno spinto per un compromesso invece di un braccio di ferro con la Casa Bianca ed in questo senso il 15 per cento, comprendendo le aliquote già esistenti intorno al 4-5 per cento, si tramuta in un aumento di dieci punti percentuali considerato da Roma “sostenibile”.

L’accordo “scongiura il rischio di una guerra commerciale in seno all’Occidente, che avrebbe avuto conseguenze imprevedibili”, ha dichiarato ancora Giorgia Meloni dinanzi alle reazioni negative dell’opposizione e di non pochi produttori italiani.

Matteo Renzi e vari deputati del Partito Democratico e Più Europa hanno parlato di “resa” dell’Europa a Trump, di una Ue “divisa” che ha ceduto “al più sovranista di tutti”, promettendo anche 600 miliardi di dollari di ulteriori investimenti, mentre “le organizzazioni delle imprese e degli industriali parlano di un danno da 23 miliardi di euro e della perdita di 100mila posti di lavoro per l’Italia“, come ha denunciato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. Con i dazi al 15 per cento “il danno che stimiamo per le nostre imprese è di circa 317 milioni di euro cumulati nei prossimi 12 mesi”, ha dichiarato il presidente di Unione italiana vini, Lamberto Frescobaldi, “mentre il danno salirebbe a 460 milioni di euro qualora il dollaro dovesse mantenere l’attuale livello di svalutazione”. Anche l’export di pasta e formaggi, moda e meccanica sarebbe altrettanto a rischio, specialmente per la concorrenza di Paesi che hanno negoziato dazi inferiori con gli Stati Uniti di solo il 10 per cento, dazio base annunciato da Trump lo scorso aprile. È il caso, per i vini, di Argentina, Cile, Australia e Nuova Zelanda, ed è per questo che qui da noi si spera ora in ulteriori negoziati europei.

“L’accordo è sicuramente migliorativo rispetto all’ipotesi iniziale del 30% che avrebbe causato danni fino a 2,3 miliardi di euro per i consumatori americani e per il Made in Italy agroalimentare, tuttavia, il nuovo assetto tariffario, deve essere accompagnato da compensazioni europee per le filiere penalizzate“, ha commentato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini.

I dazi sulle importazioni sono un sovrapprezzo che gli importatori di un determinato Paese devono pagare per far arrivare la merce e metterla in commercio e l’idea di fondo di questa visione del tutto protezionistica altro non è che quella basata su un assioma: importare un prodotto deve diventare così poco conveniente da rendere più economico produrlo direttamente nel proprio Paese. Ebbene, il problema è che, sempre che questo accada sul medio e lungo periodo, di certo i prodotti in questione costeranno molto di più nel breve periodo, dato che il maggiore costo di importazione ricadrà sui consumatori finali, che dovranno sostenere un aumento generalizzato dei prezzi.

Tanto per fare un esempio pratico, tutte le aziende che negli Stati Uniti hanno bisogno di acciaio o alluminio per i loro prodotti devono oggi usare quello “made in Usa” o pagare molto di più quello di importazione estera, con il risultato che anche una lattina di Coca Cola finirà per costare molto di più per i consumatori finali.

Le tariffe del 15% avranno tra l’altro un impatto molto più alto di quello che potrebbe sembrare anche a causa della svalutazione del dollaro. Dall’insediamento di Donald Trump, infatti, il valore del dollaro come moneta ha iniziato a indebolirsi, arrivando a una svalutazione complessiva del 13% da inizio anno anche a causa dell’instabilità economica e politica generatasi come conseguenza delle politiche sinìota attivate dal Tycoon. La svalutazione del dollaro rispetto all’euro, che ora è più forte, fa sì che il costo dei beni italiani esportati negli Stati Uniti aumenti ulteriormente, rendendoli ancora meno competitivi.

Per gli esportatori, infatti, il deprezzamento del dollaro si traduce in una sorta di “dazio aggiuntivo”: “devono scegliere tra mantenere invariati i prezzi in dollari abbassando quelli in euro (e dunque i propri ricavi), o rischiare di perdere competitività”. Per esempio, “oggi l’onere medio per un esportatore italiano non si limita al dazio medio dell’8% che gli Stati Uniti applicavano a maggio sui beni italiani, ma arriva a un impatto complessivo del 21%. Insomma, il dazio medio applicato dagli Stati Uniti alle merci europee, che prima di aprile superava solo di poco l’1%, è oggi più che decuplicato. Questo permetterà a Trump di aumentare significativamente le entrate fiscali statunitensi, che potrebbero passare da 7 a 91 miliardi di dollari l’anno solo grazie al dazio europeo”.

E’ una proiezione tuttavia che si basa su un assunto non certo in quanto presume che l’export europeo resti invariato. Secondo i principali modelli macroeconomici, un dazio medio del 15% causerebbe una contrazione delle esportazioni europee verso gli USA del 25-30%, riducendo le entrate doganali a circa 66 miliardi l’anno, pur tuttavia restando un aumento considerevole: quasi 9 volte i livelli pre-Trump 2.

Va in ogni caso ricordato che il dazio è pagato dagli importatori, cioè dall’economia che lo impone. Tant’è che gli stessi modelli indicano che oltre il 90% del costo del dazio sarà sostenuto dagli attori economici interni agli Stati Uniti, in particolare importatori e consumatori mentre solo una piccola quota viene in genere “assorbita” dall’esportatore attraverso una riduzione dei prezzi. Così. considerando che il deprezzamento del dollaro già obbliga gli esportatori europei a farsi carico di una perdita del 13%, è difficile che siano disposti a sobbarcarsi anche il peso aggiuntivo dei dazi.

Ecco perché per far fronte alle perdite causate dalle nuove tariffe doganali, l’Unione Europea necessita di accelerare la chiusura di nuovi accordi commerciali con altri Stati o regioni, come quello con i paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), che potrebbe generare fino a 7 miliardi di euro di export aggiuntivo, compensando almeno in parte i guadagni persi dal mercato statunitense.

Si tratta tuttavia di negoziati complessi che, nella maggior parte dei casi, richiederanno diverso tempo per essere portati a termine, non riuscendo quindi a rispondere nell’immediato al colpo inferto al momento dagli Stati Uniti. Per l’Europa, tra l’altro, la “caccia” ad accordi commerciali con altri paesi si complica a causa della crescente “deviazione del commercio” (trade diversion): molti esportatori internazionali stanno cercando di compensare le perdite sul mercato USA esportando verso l’Europa.

In un mondo in cui una grande economia impone dazi quasi a tutti, gli altri esportatori di tutti i paesi colpiti cercano nuovi sbocchi per compensare le perdite subite sul mercato americano. Questo fenomeno è noto per l’appunto come deviazione del commercio (trade diversion). A questa considerazione ne va affiancata un’altra: l’area più simile agli Stati Uniti in termini di composizione della domanda è proprio l’Unione europea.

Di fatto, molte aziende di altri paesi, per reagire al colpo subito dai dazi USA, inizieranno a guardare all’Europa come a un’alternativa possibile. E qui un nuovo strumento inaugurato a maggio dalla Commissione europea ci dice di chi dovremmo avere più “paura”, perché già in questi primi mesi da quel paese si stanno verificando sempre più fenomeni di trade diversion.

La Cina, primo indiziato, è in effetti il paese da cui arrivano più segnali di deviazione commerciale (indice = 100). Seguono India (75) e l’ASEAN(61): proprio i principali candidati a futuri accordi commerciali con l’UE. Più distanti risultano invece i paesi del Mercosur (36) e il Canada (25), dove i fenomeni di deviazione sono al momento limitati.

Una cosa è certa, come è stato osservato da più parti, “un mondo in cui gli Stati Uniti alzano le barriere commerciali è anche, purtroppo, un mondo in cui negoziare accordi con i paesi colpiti da queste barriere diventa sempre più complesso”. Auspichiamo nuovi accordi con gli USA e la fiducia a Giorgia Meloni sono certa che ci verrà ripagata!