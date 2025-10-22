Il Danì Maison di Nino Di Costanzo tra le Tre Forchette 2026: Ischia nell’élite della ristorazione italiana

L’isola d’Ischia brilla ancora una volta nel firmamento dell’alta cucina. Il Dani Maison di Nino Di Costanzo ha confermato le Tre Forchette 2026 del Gambero Rosso, massimo riconoscimento per la ristorazione italiana, e mantiene le sue due Stelle Michelin, segno di una costanza che ha pochi eguali nel panorama gastronomico nazionale.

Nella casa-giardino di Ischia, dove la luce filtra tra opere d’arte e profumi di macchia mediterranea, Di Costanzo ha costruito negli anni un’esperienza che va oltre la cucina. I suoi piatti sono racconti di identità, emozione e tecnica. Il mare, gli agrumi, la terra, i ricordi familiari: tutto converge in una narrazione sensoriale che trasforma Ischia in un linguaggio universale. “Un traguardo che ci riempie di orgoglio e che dedichiamo al nostro straordinario team e a tutti voi che ci sostenete e ci scegliete”, ha dichiarato lo chef.

In un’Italia gastronomica che si rinnova, Dani Maison resta un punto di riferimento per stile, coerenza e visione. La sua cucina, rigorosa e poetica insieme, continua a fare scuola e a rappresentare un modello di ospitalità totale, dove estetica, emozione e cultura convivono in armonia.

La Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso fotografa un Paese che cresce e sperimenta senza perdere le radici. Sono 55 i ristoranti premiati con le Tre Forchette, tre in più rispetto allo scorso anno, con cinque nuovi ingressi che testimoniano il dinamismo e la ricchezza dei territori italiani.

In Lombardia spicca Contrada Bricconi, il progetto di Michele Lazzarini, allievo di Norbert Niederkofler, che ha riportato alla vita un borgo quattrocentesco in Val Seriana fondendo sostenibilità, tecnica e sensibilità contemporanea. Sempre nella stessa regione, Il Luogo Aimo e Nadia, a pochi giorni dalla scomparsa di Aimo Moroni, riconferma la solidità di una tradizione che ha fatto scuola e continua a reinventarsi nel segno dell’eleganza.

A Roma raggiunge il traguardo Zia, lo spazio di Antonio Ziantoni, formatosi accanto ad Anthony Genovese, che conquista le Tre Forchette con una cucina raffinata e attuale, moderna ma radicata.

La Campania si distingue anche con Marotta, nell’Alto Casertano, dove l’esperienza maturata alla scuola di Enrico Crippa si traduce in una proposta d’alta cucina capace di valorizzare un territorio fino a poco tempo fa lontano dai circuiti dell’eccellenza.

Chiude la lista dei nuovi riconoscimenti Villa Maiella, in Abruzzo, emblema di una tradizione familiare che nel tempo ha saputo coniugare semplicità e ambizione, arrivando al meritato coronamento di un percorso di autenticità e dedizione.

Con la conferma del Dani Maison, l’isola d’Ischia torna protagonista della scena gastronomica italiana. In un panorama fatto di nomi celebri e nuove promesse, la cucina di Nino Di Costanzo resta una delle espressioni più alte della bellezza mediterranea: un laboratorio di emozioni dove arte, memoria e territorio si incontrano e raccontano l’Italia migliore.