Il Cuscitiello “Furioso”… che vergogna a Cava Mare. Una lista di caini: notte di litigio tra Cesare Mattera e Vincenzo Acunto

Gaetano Di Meglio | Caro direttore, ieri sera a Sant’Angelo abbiamo assistito, allibiti, ad una sceneggiata assurda. Un signore che poi ci hanno detto anche consigliere comunale ha aggredito un autista del bus sul quale eravamo seduti con frasi assurde. Non riesco a riperle il significato perché non ho compreso bene il significato nel dialetto stretto con cui si esprimeva, ma dal tono, dall’atteggiamento e dall’arroganza ho capito che il comune di Serrara Fontana rischia di cadere nelle mani di vandali.

Ho chiesto spiegazioni ad altri passeggeri quando è sceso poco dopo fermate e mi hanno spiegato che l’arrabbiato non aveva bisogno dei voti dell’autista del bus e che un avvocato doveva portargli dei soldi al deposito. Deposito e soldi sono stati detti in maniera chiara. Mi sono disgustato ma immagino che la politica locale sia sempre molto accesa. Anche nel nostro paese, purtroppo, tra grillini e altri personaggi, viviamo di questa sciagura. Alfredo da Casavatore, e non sono un mao mao.”

Quando ieri mattina ho ricevuto la mail di Alfredo, amico simpatico che conosco da anni e con il quale spesso dialoghiamo sul disastro grillino mi sono incuriosito molto. L’ho chiamato e mi sono fatto raccontare la vicenda. Tra una risata e l’altra, però, Alfredo mi ha indicato bene i contorni di questa vicenda. E ora ve la racconto.

Verso le 22.00 a Cava Mare, dopo una riunione da Celestino, Aniello Mattera Cuscitiello ha lasciato la riunione e, arrabbiato, è corso verso lo stazionamento dei bus. Una corsa folle con soste momentanee per permettere qualche bestemmia e qualche imprecazione contro qualcuno. Arrivato allo stazionamento dei bus, arriva una telefonata alla quale Cuscitiello ha risposto ad un fantomatico “Avvocato” (molto probabilmente Vincenzo Acunto) a cui ha rinfacciato non solo la sua esasperazione ma anche il continuo esborso di danari e ha chiesto all’avvocato di andare presso il deposito e di portare i soldi che Aniello aveva speso.

A bordo del bus, un autista a me noto ma che per privacy non lascerò identificare, perché già vittima della vile aggressione da parte di Aniello Mattera. Ma di questa gente, non ci meravigliamo più.

Poco più tardi, raccontano da Sant’Angelo, arriva trafilato anche lo stesso Cesare Mattera in cerca del sodale per provare a riportare la pace in questa vergogna corsa alla presentazione della lista. Ma il bus era già partito e di Cuscitiello “Furioso” nessuna traccia.

Passano qualche ora e i bene informati parlano di un Vincenzo Acunto impegnato in giri nel paese per trovare un nuovo candidato al posto di Cuscitiello “Furioso”. Si parla di una donna. Ma la notte passa tra accordi e percorsi fino a quando, verso l’alba, l’auto di Cesare e Cuscitiello si vede al Ciglio in attesa di chiarimenti e incontri.

Ma quanto può essere credibile una formazione che litiga tutta la notte per un posto in lista per un comune da 3000 abitanti: Serrara Fontana.

Roberto Iacono, nel frattempo, sta alzando la posta e, anche se non presente, vuole la garanzia scritta di essere nominato vicesindaco. Una condizione sine qua non che sta mandando in pezzi tutte le promesse che Cesare ha diffuso. Palma sta arrabbiata. Celestino ci è rimasto male e ha già litigato con Cesare Mattera. Giuseppe Di Meglio, quello eletto solo per il cognome, non riesce a mantenere più la tensione e Umberto Di Meglio, dall’ex opposizione, attacca Francesco Mattera Mustakì.

I lettori del Dispari hanno letto lo sfogo ultimatum di Mattera di alcuni giorni fa. Il nostro amico, Mustakì, infatti, aveva lanciato il suo ultimatum a Cesare Mattera contro i “vecchi volponi” e “contro l’ingolfarsi di richieste”.

Ieri, sul profilo ufficiale di Irene Iacono, però, potenza dei like, arriva il “BRAVA” di Umberto Di Iorio alla stilettata del candidato sindaco donna e giovane per Serrara Fontana. Ovviamente Irene aveva bacchettato Mustaki. Quel “brava” di Umberto Di Iorio è chiarissimo. E’ lui uno dei “vecchi volponi” tirati in ballo da Mustakì.

Che coarcervo di brutta gente è quella della lista di Cesare. Aggressivi, violenti, senza proposta, arroccati su piccole posizioni di potere, soprattutto, espressioni della peggiore politica possibile. Serrara saprà scegliere!