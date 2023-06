Il crescente impatto dei dispositivi mobili sul divertimento

Uno dei principali segni che la società ha subito profondi cambiamenti, è la diffusione pressoché egemonica dei dispositivi mobili. Negli ultimi anni, infatti, sono proprio tablet e cellulari ad aver assunto un ruolo sempre più importante in diversi settori, con l’industria del gioco che non fa certo eccezione. Grazie all’avvento degli smartphone e dei tablet, i giochi sono diventati accessibili in modo più rapido e conveniente per un pubblico sempre più vasto. I dispositivi mobili hanno aperto nuove possibilità e hanno reso il gioco disponibile praticamente ovunque e in qualsiasi momento.

Rompere le barriere di età

Sin dalla fine dell’era d’oro dei videogiochi, negli anni ’70, una delle grandi barriere del divertimento videoludico è stata l’età. Il pregiudizio e la resistenza delle fasce di età più avanzate ha ridotto ampiamente l’offerta dedicata agli adulti, di fatto creando una barriera. Uno dei settori che ha sperimentato un notevole impatto grazie ai dispositivi mobili è proprio quello dei giochi per adulti, che hanno finalmente delle opzioni sotto forma di grandi classici disponibili sui propri dispositivi. Un esempio che si fa spesso è quello dei casino online, in passato considerati un lusso per pochi, in quanto era necessario recarsi in una sala da gioco fisica, ma ora i giocatori possono accedere a una vasta gamma di giochi di casinò tramite le piattaforme online direttamente dalle proprie tasche. Questa tendenza ha portato a un’enorme crescita nel settore gaming pensato appositamente per i più adulti, creando nuove opportunità per i giocatori di tutto il mondo.

Puzzle e giochi di carte virtuali?

Per via del loro andamento più lento, spesso la scelta per i giochi dedicati agli adulti ricade su puzzle, come i famosi match-3 alla Candy Crush Saga, oppure sui giochi da tavolo e di carte, in forma virtuale. Si spazia ovviamente da Scopa e Briscola, a slot machine e roulette. In generale le piattaforme di gioco hanno assunto una progettazione semplice, facile da navigare, con le sale da gioco virtuali che tendono ad un’esperienza di gioco coinvolgente e realistica. I giocatori possono scommettere con denaro reale o utilizzare monete virtuali, a seconda delle loro preferenze.



Eppure sono proprio i giochi casual ad essere diventati estremamente popolari grazie alla loro natura semplice e intuitiva, in aggiunta al fatto che possono essere facilmente giocati su dispositivi mobili. Titoli come “Candy Crush Saga” e “Angry Birds” hanno catturato l’attenzione di milioni di giocatori in tutto il mondo, dimostrando che i giochi mobili non sono più limitati a un pubblico di nicchia, ma sono diventati un fenomeno di massa.

Giochi come “FarmVille” e “Words with Friends” hanno aggiunto anche la sfera di condivisione e interazione offerta dai social media, consentendo ai giocatori di competere e collaborare con i propri amici online. Questa integrazione tra giochi e social media ha creato una comunità di giocatori online sempre più ampia e attiva.



Nonostante i numerosi vantaggi dei dispositivi mobili nel settore del gioco, ci sono anche alcune sfide da affrontare. La dipendenza dai dispositivi mobili è diventata un problema diffuso, con molti individui che lottano per trovare un equilibrio tra l’uso dei dispositivi e le altre attività quotidiane. Inoltre, nei giochi dove sono pensate transazioni, la sicurezza dei dati personali e delle transazioni finanziarie rimane ancora una preoccupazione per molti.



Possiamo quindi dire che i dispositivi mobili stanno avendo un impatto significativo su ogni settore di gioco, trasformando radicalmente l’esperienza di gioco. La portabilità e l’accessibilità offerte dai dispositivi mobili hanno aperto nuove opportunità per i giocatori di tutto il mondo, consentendo loro di godere di un’ampia gamma di giochi ovunque si trovino. Accettiamo il positivo del progresso tecnologico, svagandoci senza troppi pensieri.