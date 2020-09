Il Covid non ferma la preapertura della caccia

L’ emergenza covid ha fermato le Olimpiadi di Tokyo, i campionati europei di calcio, la NBA di basket, il torneo di tennis di Wimbledon, il Palio di Siena, il festival cinematografico di Cannes, il Carnevale di Viareggio, il concerto a Napoli di Paul Mc Cartney, la festa di Sant’Anna, ma non la caccia!

Le potenti lobbies degli armieri non accettano limitazioni, nemmeno per agevolare le (tartassate) attivita’ turistiche a causa della pandemia in atto. Ed infatti anche quest’ anno la caccia – come dispone la Delib. G. R. 30.6.2020 n. 322 – si aprira’ fin dal 2 settembre, con la sola eccezione delle aree SIC (es. Monte Epomeo, Rupi Costiere). In teoria, la cosiddetta “preapertura” riguarderebbe soltanto gazza, ghiandaia, cornacchia grigia, colombaccio e solo da appostamento temporaneo, ma si tratta del solito “paradosso all’ italiana”, stante l’ impossibilita’ di effettuare controlli generalizzati sui carnieri dei seguaci di Diana.

Addirittura la Reg. Campania ha concesso l’ addestramento dei cani fin dal 22 agosto (su richiesta di ANUU, Arcicaccia, Italcaccia, Libera Caccia), la battuta alla volpe dall’ 1 ottobre al 30 gennaio 2021 (abolita persino in Inghilterra dal 2004). Come se non bastasse, il D. L. 18/20 ha prorogato le licenze venatorie con scadenza al 31 luglio scorso, fino al 29.10.2020.

L’ acme dell’ ipocrisia si raggiunge nella parte del calendario ven. che preconizza l’ abbattimento delle tortore, dal 20 settembre al 31 ottobre “solo su appostamento FISSO”.

“Ma, come ribadito dalla Corte Costituzionale – ricorda Rino Romano della “Pan Assoverdi” – gli appostamenti fissi (non assimilabili alle serre) necessitano del permesso a costruire, dell’ autorizzazione paesaggistica e non sono assentibili nella provincia di Napoli”.

Ai limiti del sarcasmo l’ inciso finale della Delib. 322/20: “Per motivi di sicurezza, i cacciatori dovranno indossare un capo di abbigliamento ben visibile da lontano: cappello, copricapo, pettorina” !

L’ ars venandi – malgrado il parere contrario dell’ ISPRA e le diverse indicazioni della guida per la stesura dei calendari regionali – si chiudera’ il 10 febbr. 2021, limitatamente alla specie colombaccio.

Per l’ intera annata cinegetica sara’ invece vietato sparare a: coturnice, moretta, pavoncella, moriglione, combattente.

Magra consolazione, per gli ambientalisti, il calo del numero degli adoratori della sorella di Apollo in Campania, scesi dai 51.184 del 2012 ai circa 40.000 attuali (i predetti numeri non contemplano pero’ i tantissimi bracconieri).