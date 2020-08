Il cornetto dei cornetti (che non è un gelato) | #4WD

Il cornetto fumante a colazione, il cornetto fragrante nel risveglio dei tiratardi, il cornetto alla Nutella con una “botta” di microonde a merenda, il cornetto al primo albeggiare dopo una notte brava: la moda del cornetto (e non croissant) ad Ischia, negli ultimi quarant’anni in particolare, è stata oltremodo contagiosa, in particolare verso Napoli e provincia. Se infatti al nord questo dolce a dondolo partito con la farcitura di crema pasticciera e amarene, lasciatosi poi contaminare da mille varianti (crema chantilly, crema al pistacchio, cioccolato nero o bianco, frutti di bosco e tante altre fino al semplice vuoto), viene chiamato comunemente brioche in barba all’altrettanto famoso “collega” tondo e col cappello protuberante, nella nostra città metropolitana la strategia commerciale per la sua vendita diuturna ha puntato con forza alla rievocazione del mitico cornetto ischitano.

E proprio perché, che piaccia o no, quel mito porta la firma indiscutibile del Bar Pasticceria Calise, tuttora attrazione più visitata in assoluto qui sul nostro scoglio, il buon Cavalier Emiddio ha deciso di fare della propria creatura un marchio registrato a livello europeo.

“Il Cornetto di Calise – Made in Ischia”, oggi rappresentato con una grafica gradevole che ne fonde la forma ai tratti distintivi del Castello Aragonese, fugando ogni possibile confusione con il noto gelato, provoca senza dubbio un esercizio retorico sul più buono o meno buono di questo o quello. Una cosa è certa: ciascuno potrà decidere quale sia il cornetto ischitano “top” secondo il proprio palato, ma nessuno potrà mai disconoscere l’unicità del Cornetto di Calise, del suo profumo, della sua freschezza e, non ultimo, dell’atmosfera di quel bar decisamente unico al mondo, che insieme al mitico incarto rosa ne consolida ampiamente il successo.

E chissà che non ne venga fuori un trade mark ischitano da utilizzare su più ampia scala: Calise lo meriterebbe a pieno titolo!