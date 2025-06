Il “Corelab” dell’ASL Napoli 2 Nord si farà anche a Ischia

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha messo la parola fine a una controversia giudiziaria che rischiava di rallentare un’importante operazione di ammodernamento dei laboratori di analisi cliniche dell’ASL Napoli 2 Nord, compreso quello del Presidio Ospedaliero Rizzoli di Ischia.

Con la sentenza n. 04546/2025, pubblicata ieri, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Beckman Coulter S.r.l., che contestava le modalità di gara per la realizzazione di un sistema diagnostico automatizzato di nuova generazione – il cosiddetto Corelab – da installare nei laboratori di Pozzuoli, Giugliano, Frattamaggiore e Ischia.

Il cuore del contenzioso: le specifiche del Rizzoli di Ischia

Al centro dell’attenzione, anche giudiziaria, il presidio isolano del Rizzoli, che nella gara bandita dall’ASL è stato trattato in modo peculiare. Se per gli altri ospedali la gara prevedeva una completa automazione dei processi analitici – inclusi i moduli di pre e post analisi – nel caso del laboratorio ischitano si è optato per una soluzione parzialmente diversa: l’esclusione della stazione pre-post analitica integrata, sostituita da una configurazione stand alone. Una scelta che secondo Beckman Coulter avrebbe introdotto una discriminazione tecnica a favore della concorrente Abbott S.r.l., rendendo di fatto impossibile la partecipazione di altri operatori.

La società ricorrente, uno dei principali attori nel mercato della diagnostica in vitro, ha denunciato l’impossibilità di proporre una piattaforma che potesse soddisfare i requisiti richiesti, in particolare per due test diagnostici (HE4 e BNP) che rappresentavano solo lo 0,054% degli esami totali richiesti. Una rigidità, a loro dire, sproporzionata rispetto all’obiettivo della gara e sintomo di un bando confezionato “su misura” per un solo operatore.

Il TAR: nessuna clausola escludente, è scelta tecnica legittima

Ma per i giudici del TAR non c’è stata alcuna lesione del principio di concorrenza. A pesare in modo decisivo è stato il fatto che Beckman Coulter non ha neppure partecipato alla gara, limitandosi a chiedere la sospensione e l’annullamento dell’intera procedura. Secondo i giudici, la mancata partecipazione non può essere giustificata con le difficoltà tecniche lamentate, perché le stesse avrebbero potuto essere superate con strumenti ordinari come la partecipazione in raggruppamento temporaneo d’impresa o l’avvalimento.

La sentenza chiarisce inoltre che l’adozione di specifici standard analitici – compresi i test HE4 e BNP – rientra nella discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, specialmente in un settore come quello sanitario, dove è prioritario il rispetto di criteri scientifici e clinici. Le critiche della ricorrente su una presunta sostituibilità dei test con altri esami meno costosi sono state giudicate irrilevanti: “la rilevanza di tali esami diagnostici rende le specifiche tecniche richieste dalla stazione appaltante tutt’altro che ingiustificate o irragionevoli”, scrive il TAR.

Il futuro del laboratorio del Rizzoli

Con la bocciatura del ricorso, l’ASL Napoli 2 Nord potrà proseguire senza intoppi nell’ambizioso progetto di ammodernamento tecnologico dei laboratori analisi, un piano del valore di oltre 16 milioni di euro. Il laboratorio del Rizzoli di Ischia, pur mantenendo una configurazione autonoma per alcuni moduli, sarà dotato di analizzatori di biochimica e immunometria collegati tra loro, migliorando significativamente la rapidità e l’affidabilità delle diagnosi.

L’intervento, secondo fonti sanitarie, è particolarmente strategico per l’isola: l’adeguamento tecnologico del laboratorio permetterà di ridurre il ricorso ai laboratori della terraferma per esami specialistici e aumenterà la capacità diagnostica locale, soprattutto durante i mesi estivi, quando l’afflusso turistico mette a dura prova il sistema sanitario.

Il caso Beckman Coulter contro ASL Napoli 2 Nord potrebbe avere riflessi anche su scala nazionale, in quanto tocca uno dei temi più delicati del nuovo Codice degli Appalti: il bilanciamento tra discrezionalità tecnica della PA e apertura alla concorrenza. Il TAR Campania, con questa decisione, ha rafforzato la linea interpretativa secondo cui non ogni requisito tecnico stringente si traduce automaticamente in una clausola escludente. Una lezione per tutti gli operatori del settore: la via della giustizia amministrativa resta aperta, ma solo se ci si misura sul serio con la gara.

Il verdetto è chiaro: il Rizzoli di Ischia avrà il suo Corelab, e l’ASL Napoli 2 Nord ha pienamente esercitato il suo diritto-dovere di definire standard tecnologici elevati. Il ricorso di Beckman Coulter si è rivelato, nei fatti, un boomerang, costato 5.000 euro in spese legali. Sul piano giudiziario, la partita è chiusa. Su quello sanitario, l’isola attende ora che dalle carte si passi ai cantieri e, presto, ai nuovi esami automatizzati.