Il cordoglio per Domenico Savio.

Sono numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Domenico Savio, segretario nazionale del PCMIL, comunista storico e, per noi de Il Dispari, soprattutto, giornalista. Un collega che ha dedicato la sua vita ad un’idea e l’ha perseguita, fino alla fine, con la lotta proletaria di massa, con la partecipazione ad ogni iniziativa e imbracciando l’arma più belle di tutte, il giornalismo. Direttore de L’Uguaglianza, il suo mensile di informazione ha rappresentato le istanze delle masse lavoratrici con dedizione e forza.

Chi scrive ha avuto l’onore di condividere gran parte della sua vita professionale anche con Domenico. Quando ancora i computer non erano ancora universali, noi convidedamo gli articoli scritti in DOS con i sistemi MAC.

I ridorci

“Punto alto verso il cielo per il compagno Domenico Savio Giornalista prima e comunista poi” è il messaggio di cordoglio della direzione di questo giornale che si stringe in un forte abbraccio Gennaro e Gabriella e a tutta la famiglia Savio.

Bruno Molinaro e Gianpaolo Buono

Essere comunista non vuol dire essere necessariamente d’accordo con un’idea ma riuscire nei fatti a donarsi agli altri, soprattutto ai più poveri, e ad alleviarne le sofferenze.

Domenico Savio ha dedicato tutta la sua vita agli umili e ai bisognosi, soprattutto nella lotta incessante per il diritto alla casa, senza mai risparmiarsi, senza mai rivendicare come propri i risultati raggiunti, associando il più grande amore per il prossimo alla più grande opposizione all’ingiustizia, talvolta anche di Stato. Domenico era un vero comunista, forse l’ultimo alfiere di un comunismo dalle radici cristiane. Un uomo buono, generoso, puro e dalla schiena dritta, paladino del popolo e difensore indomito di valori irrinunciabili per una società sempre migliore. Un uomo dall’amore sconfinato verso gli oppressi, gli emarginati, gli esclusi. Un uomo che non desiderava niente su questa terra che non potesse avere anche il più umile degli esseri umani. Che la stessa terra Ti sia lieve fratello Domenico. Il Tuo esempio non verrà mai meno. Un abbraccio forte ai carissimi Gennaro e Gabriella, alla sorella Anna e ai parenti tutti.



Dionigi Gaudioso

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Barano d’Ischia partecipano al dolore della famiglia Savio per la scomparsa del caro Domenico, Segretario generale del PCIML, uomo di grande spessore culturale e politico.

Rifondazione Comunista

I compagni e le compagne di Rifondazione Comunista dell’isola d’Ischia si uniscono al dolore del compagni del PCIM-L per la perdita del segretario generale Domenico Savio. Esempio di coerenza ed onestà, da sempre in prima linea a favore degli sfruttati e degli ultimi, ha dato fino alla fine il suo contributo ad un territorio spesso ostile. Stringendoci attorno a Gennaro, ai nipoti e ai parenti tutti, aspettiamo la fine di questa quarantena per poter omaggiare il caro Domenico come meritava. I compagni e le compagne.