Il coraggio della verità: un’eredità di coerenza e indipendenza | #4WD

Tanti anni fa, in un periodo in cui l’informazione locale cercava ancora la propria identità autonoma, un uomo ebbe il coraggio e la visione di creare, insieme ad altri amici partenopei, un quotidiano diverso, libero, radicato in un territorio complicato come la città metropolitana di Napoli ma con lo sguardo puntato verso qualsiasi direzione lo rendesse necessario. Domenico Di Meglio, mio amico e direttore per sempre, fu uno degli antesignani dell’informazione indipendente in Campania. Oltre alla sua storica creatura, “Il Golfo”, tra i primi quotidiani locali d’Italia partito dalla nostra isola d’Ischia, Domenico contribuì a fondare e dirigere a lungo, a Napoli, questo giornale dal titolo inequivocabile: “La Verità”. Un nome, questo, che allora aveva un’autentica anima editoriale e una finalità ben precisa: raccontare i fatti con onestà, senza piegarsi a compromessi o interessi.Dopo l’addio di Domenico, quella testata si spense lentamente, forse perché era troppo avanti per il suo tempo o perché, senza la sua guida, non seppe più trovare una rotta coerente. Anni dopo ne nacque un’altra, omonima, che tuttavia nulla ha a che vedere con quell’esperienza originaria, né nella genesi né nello spirito e men che meno nel territorio, avendo assunto una dimensione nazionale. È importante sottolinearlo, per rispetto alla memoria e al lavoro di chi, come Domenico, credeva in un giornalismo che non si limitasse a “dire qualcosa”, ma che cercasse di “dire il vero”.Mi piace ricordare questa storia perché, ancora oggi, ricevo spesso parole di stima da parte di chi legge i miei editoriali. Mi si dice che dimostro coraggio, che non ho timore di esporre opinioni anche taglienti, di nominare fatti e persone con chiarezza, senza giri di parole e senza che mai nessuno riesca, pur desiderandolo ardentemente, a querelarmi per diffamazione. Eppure, non credo sia solo questione di coraggio. Credo che la vera forza stia altrove: nel rispetto profondo per la verità.Non mi sento mai “contro” qualcuno per principio, ma sempre “a favore” di qualcosa: della trasparenza, della giustizia, dell’equilibrio, del bene della mia isola d’Ischia, terra spesso ingrata verso i suoi figli migliori. E se capita che qualcuno si riconosca nelle critiche che scrivo, è solo perché i fatti parlano da sé. Nessuno, nemmeno tra i diretti interessati, ha mai contestato apertamente quanto ho scritto. Non perché io sia infallibile – tutt’altro – ma perché ogni parola che metto nero su bianco nasce da un lavoro scrupoloso, da un’attenta verifica e, soprattutto, da una convinzione etica che considero imprescindibile.C’è un detto popolare che ben riassume questa filosofia: “Chi rice ‘a verità nun è mai vuluto bene.” Spesso è così! Dire la verità, soprattutto in certi contesti, non rende popolari. A volte isola, ben oltre la propria naturale insularità. Altre volte crea nemici silenziosi ma non per questo meno cattivi e ficcanti, anche e specialmente sul piano personale e professionale. Ma io ho scelto di non preoccuparmene, camminando sulla strada della coerenza e dell’assertività anche quando è stretta e piena di ostacoli.La verità non è mai semplice, né confortevole. È scomoda per chi la subisce, ma anche per chi la racconta. Tuttavia, è l’unica via che consente a un giornalista/editorialista – o a chiunque si esponga pubblicamente – di guardarsi ogni giorno allo specchio senza abbassare lo sguardo. Questo è ciò che ho imparato da Domenico, da quell’esperienza editoriale limpida e breve, ma intensa e vera. Ed è ciò che continuo a cercare ogni volta che scrivo su “Il Dispari”, che grazie a Gaetano, inconsapevole figlio d’arte di Domenico, ne conserva -evolvendola al passo coi tempi- l’eredità: non consensi, ma rispetto. Non approvazione, ma coerenza. Non il quieto vivere, ma la verità.